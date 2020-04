കോവിഡ് എല്ലാം പൊളിച്ചെഴുതും; ഉത്പാദന, വിപണനത്തിൽ ഇനി മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ്

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ഒരു ചെറു അണുവായി തുടങ്ങിയ വൈറസ് കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍ക്കകം ലോകത്തെ ഏറെക്കുറെ മുട്ടുകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നു – രാജ്യാതിർത്തികൾ അടച്ചും ലോകജനതയെ വീട്ടിലാക്കിയും. ആഗോളതലത്തിൽ ഇത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ ഒന്ന് മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ഇതിലുമേറെ മരണങ്ങൾക്കു കാരണമായിട്ടുണ്ട് (കുറഞ്ഞത് ഇതുവരെയുള്ള മരണനിരക്കുകളിലെങ്കിലും). എന്നാൽ ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ മഹായുദ്ധം പോലും ഇത്രത്തോളം പിടിച്ചുലച്ചിരുന്നില്ല.

കുടുംബത്തിന്റെ അന്നം കണ്ടെത്തുന്നവർ ജോലി നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ, വിശപ്പകറ്റാൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് മറുവശത്ത്. കുന്നുകൂടുന്ന നഷ്ടത്തിൽ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ശങ്കയിലാണ് വ്യവസായികൾ, ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനം അന്യമാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർഥികളും. മറ്റേതെങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ചവർക്കാകട്ടെ മഹാമാരിയിൽ ശ്രദ്ധയാണ്ടുപോയ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ചികിൽസ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്ന ചിന്തയും.



ജീവിതവൃത്തിക്കായുളള നിരന്തര നെട്ടോട്ടത്തിൽ ലോകജനതയ്ക്കു ലഭിച്ച ഒരു സാവകാശ ഇടവേളയെന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്താം. എന്നാൽ അടച്ചിട്ട അതിർത്തികളും ചലനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയും ആഗോള സാമ്പത്തികരംഗത്തിനു നൽകുന്നത് വൻ തിരിച്ചടിയാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഇടിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് ദിവസവും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ച അഞ്ചു ശതമാനം നിരക്കിൽ നിന്ന് 2–3 ശതമാനത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചാനിരക്കു താഴുമെന്ന വിലയിരുത്തലാണുള്ളത്.



ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ ആഗോള സാമ്പത്തികമേഖലയിൽ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാകാം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ലോകവരുമാനത്തിന്റെ 50 ശതമാനവും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉത്പന്നവിപണനത്തിലും സേവനങ്ങളിലുമാണെന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഈ ചലനം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ലോക സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ എൻജിനും കിതച്ചുതുടങ്ങുന്നു.



മാറും, വിതരണത്തിന്റെ ലോകക്രമം



ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം, നിങ്ങൾ എത്തയ്ക്കാ വറ്റൽ നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നു കരുതുക. നിങ്ങൾക്കതിനു വേണ്ട അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാമാണ് - ഏത്തയ്ക്ക, എണ്ണ, ഉപ്പ്, പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, പായ്ക്കു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒപ്പം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരും.



ഇവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിക്കു സമീപമുള്ള സ്ഥലത്തു തന്നെ ലഭ്യമാകുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ യാത്രാവിലക്കുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോവിഡിനെ മറക്കാം. എന്നാൽ എത്തയ്ക്ക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചകലെയുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിയിടത്തു നിന്നും ഉപ്പ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇന്തൊനീഷ്യയിൽ നിന്നും പായ്ക്ക് ചെയ്യാനുളള സാമഗ്രികൾ ചൈനയിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നു കരുതുക. രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലകൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമിടയിലെ അതിരുകൾ മുതൽ രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ വരെ അടച്ചിടുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയുടെ ഉത്പാദനത്തെ കാര്യമായിത്തന്നെ ബാധിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അടച്ചിടുന്ന ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കുക ഉത്പാദനം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്, അതിനൊപ്പം തന്നെ വരുമാനമില്ലാത്ത സാഹചര്യവും. ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു വിതരണശൃംഖലയുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.



നിലവിലെ ലോകക്രമത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലെ ഇത്തരം വിതരണശൃംഖലകളിലൂടെയാണു ലോകത്തെ 70 ശതമാനം വ്യാപാരവും സംഭവിക്കുന്നത്. ദിവസവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എതെങ്കിലും ഉപകരണം നോക്കുക, ഒരു ഡസൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനവധി വസ്തുക്കളുടെ ഒരുമയാകും അതിലുണ്ടാകുക. രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾ പലതു കടന്ന് പലയിടങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർത്തവയാകാം അവ.



ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ നാൽപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും വിപണനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഘടകങ്ങൾ ഒരു ആപ്പിൾ സ്മാർട്ഫോണിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാം. ഒരു കാറിന്റെ ഉദാഹരണമെടുത്താൽ അത് ഒടുവിൽ ഇണക്കിച്ചേർത്ത സ്ഥലത്തിൽ നിന്നകലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാകാം അതിലെ 60 ശതമാനം ഘടകങ്ങളും എത്തിയിരിക്കുക.



ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളെ ഇത്തരം അതിർത്തികൾ അത്ര ബാധിക്കില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രശസ്തമായ ഭക്ഷ്യബ്രാൻഡുകളിൽ പലതും ഇത്തരത്തിൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിന്റെ ഉപോൽപന്നം കൂടിയാണ്. രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ജനപ്രിയ ഭക്ഷ്യബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ ‘ന്യൂട്ടല്ല’ പരിശോധിക്കാം. ഇതിലെ ഹെയ്സ‌ൽകുരു തുർക്കിയിൽ നിന്നും പാമോയിൽ മലേഷ്യയിൽ നിന്നും കൊക്കോ നൈജീരിയയിൽ നിന്നും പഞ്ചസാര ബ്രസീലിൽ നിന്നും വാനില എസ്സൻസ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ്. അവ ഒത്തുചേർക്കുന്നതോ ഇറ്റലിയിലും.



രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ഇത്തരം ഉത്പന്നശൃംഖലകളിൽ ചൈനയെ പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾക്കു പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. പണ്ടുമുതൽ തന്നെ ഇവിടങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെലവിൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ.



ഉത്പാദനശ‌ൃംഖലകളും കോവിഡും



എന്താകും ഇത്തരം ഉത്പാദനശൃംഖലകളിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം? ഈ വർഷം ആഗോളതലത്തിലെ വ്യാപാരം ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്നായി ചുരുങ്ങിയേക്കാമെന്നതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം.



കോവിഡ് വ്യാപനം യൂറോപ്പിലെ വാഹനനിർമാണ മേഖലയുടെ ഉദ്ദേശം 85 ശതമാനവും അടച്ചിടാൻ കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലും കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവം ഇന്ത്യയിലും ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്ര വ്യവസായ രംഗത്ത് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കേന്ദ്രമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ബംഗ്ലദേശിലെ വസ്ത്രനിർമാണ മേഖല വലിയ തകർച്ചയിലാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൈക്കി, ഗാപ് തുടങ്ങിയ വൻകിട വസ്ത്ര ബ്രാൻഡുകളുടെ ഓർഡറുകൾ നഷ്ടമായതാണ് ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നത്.



കോവിഡിനു ശേഷം ലോകം വീണ്ടും സാധാരണനിലയിലാകുമ്പോൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഉത്പാദന–വിപണന ശൃംഖലകൾ മാറിമറിഞ്ഞേക്കാമെന്ന സൂചനയാണ് ഈ പ്രവണതകൾ നൽകുന്നത്. ഈ സൂചനകൾ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രഭാവത്തിനു മുൻപു തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുതാനും. അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾക്കും മറ്റുമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നെത്തുന്ന ദീർഘ വിപണനശൃംഖലകൾക്കു പകരം പരിസരത്തു തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന സാമഗ്രികളിലേക്കു ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ വിപണികളിലേക്കു കയറ്റുമതി വ്യാപിപ്പിക്കുക, ഉത്പാദനത്തിലും നിർമാണത്തിലും ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളോടുള്ള അമിത വിധേയത്വം ഒഴിവാക്കുക, ഒരുപക്ഷേ ഇപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നടപ്പാക്കുക, ഇതിനെല്ലാം ഇനിയുള്ള കാലം വഴിതെളിച്ചേക്കാം.



കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയതു പോലുള്ള ആഗോള സാഹചര്യത്തിലും എന്തും തടസ്സം കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കി വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യത്തിനാകും താഴെത്തട്ടിലെ ഉത്പാദനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്കു ലോകം അതിവേഗം മാറുമെന്ന സൂചനയുമായി ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെപ്പോലുള്ളവർ നൽകിയ ഓർമപ്പെടുത്തലുകളാകും വരുംവർഷങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കപ്പെടുക.



ഉപഭോക്താക്കൾ നിലപാടു മാറ്റുമോ?



ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചികളെയും വാങ്ങൽ ശീലങ്ങളെയും കോവിഡ് മഹാമാരി മാറ്റാനിടയുണ്ടെന്നാണു സൂചന. 1990 കളിൽ ജനിച്ചവരിൽ തുടങ്ങി ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം വരെ ജനിച്ചവരാകും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്കു ശക്തമായ പിന്തുണയേകുക. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കും സുസ്ഥിരത, സാമ്പത്തികരംഗത്തെ സഹകരണം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാകാം ഇതിൽ പ്രാമുഖ്യവും.



ഉപഭോഗത്തിലും വാങ്ങൽ ശീലങ്ങളിലും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രധാന സ്ഥാനം നേടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടും. വൻകിട റീട്ടെയിൽ ശൃംഖലകൾക്കു ബദലായി ഉപകാരപ്പെടുക തൊട്ടടുത്ത പലചരക്കുകടയായിരിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവും ഇതിനിടെ മഹാമാരി നൽകുന്നു.



പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള താൽപര്യം മാറി ഓൺലൈൻ ടാക്സികൾ പോലുളളവ നിരവധി പേർ പങ്കുവച്ചുപയോഗിക്കുന്ന ഗതാഗതരീതി ഭാവിയിൽ വ്യാപകമാകാനും ഇടയുണ്ട്. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടാനും ഇതിടയാക്കാം.



ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിലെന്ന പോലെ പിന്നിട്ട രണ്ടു മാസങ്ങളിലായി വാർത്തയ്ക്കും വിനോദത്തിനും ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകളെ കൂടുതൽ പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതി തുടരാനും ഇത് വഴിതെളിച്ചേക്കാം.



എന്തെല്ലാം ഉത്പാദിപ്പിക്കാം, അവ എങ്ങനെയെല്ലാം വിപണനം ചെയ്യാം എന്നതിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഏറെ ചിന്തയ്ക്കു കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രേരണയാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, പരമ്പരാഗതരീതികളിലെ ഉത്പാദനം, വിപണനം, ഉപഭോഗം എന്നിവ കോവിഡ്–19 മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു തുടക്കമിടുന്ന കാലമാണ് നാം കാണാനിരിക്കുന്നതും.



(ഇന്റർനാഷനൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷനിലെ സീനിയർ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ലേഖിക. ഇവിടെ നൽകിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരവും)



English Summary: Covid-19 and markets - Beginning of the end of traditional production, sale and consumption