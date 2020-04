ആഗ്ര∙ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മകൻ സി‌പി‌ആർ നൽകുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്ത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലാണ് സംഭവം. ശ്വാസംമുട്ട് കാരണം തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മോഹിത് ശർമ അമ്മ മമത ശർമ്മയെ (61) സരോജിനി നായിഡു (എസ്എൻ) മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും നിസ്സംഗത പുലർത്തിയെന്നും അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരാൻ വിസമ്മതിച്ചതായും ശർമ വിഡിയോയില്‍ ആരോപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് മമത ശർമ മരിച്ചു. കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമായി മമത ശർമയ്ക്ക് ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി ആരോഗ്യ നില വഷളായി. തുടർന്ന് എസ്എൻ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സർജിക്കൽ വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഡോക്ടർ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് അയച്ചു. അവിടെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു. അമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് അല്ലെന്നും മൂന്നു വർഷമായി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ആണെന്നും പറഞ്ഞു. അവർ അമ്മയെ ഒന്നാം നിലയിലെ ഒരു വാർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് അത് ഐസലേഷന്‍ വാർഡാണെന്ന് മനസിലായത്– ശർമ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആരും സഹായത്തിനുണ്ടായില്ലെന്നും ശർമ ആരോച്ചു.

സ്ത്രീക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതായി ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ആഗ്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് എസ്എൻ മെഡിക്കൽ കോളജ്. യുപിയിലെ കോവിഡ് ഹോട്സ്പോട്ടായ ആഗ്രയിൽ കോവിഡ് 19 ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സെന്റർ കൂടിയാണിത്.

English Summary: Man Tries To Revive Mother In UP Hospital