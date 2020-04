തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാരണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കെ പെരിയകേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ഒഴിവാക്കാന്‍ വാദിക്കുന്ന അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് യാത്രപ്പടി അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായ മനീന്ദര്‍ സിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റ സഹായിയായ പ്രഭാസ് ബജാജും നവംബര്‍ 12,16 തീയതികളില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസില്‍ നടത്തിയ വിമാനയാത്രയുടേയും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ താമസിച്ചതിന്റേയും ചെലവാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.



സിബിെഎയെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ഖജനാവില്‍ നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അനുവദിച്ചതില്‍ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. മനീന്ദര്‍ സിങ്ങിന് ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് മാത്രം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നത്.

