ഡ്രോണുകളിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ, മോദിയുടെ ആഹ്വാനം കേൾപ്പിക്കും; ജയ്പുരിൽ പുതുമാർഗം

ജയ്പുർ ∙ നഗരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകളോടു വീടുകളിൽ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കു പുതിയ മാർഗം. ഡ്രോണുകളിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഘടിപ്പിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മാർഗം.

നഗരത്തിലെ പിങ്ക് സിറ്റി പ്രദേശങ്ങളിലാണു പുതിയ മാതൃകയിൽ മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റിനു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സന്ദേശവുമായി നഗരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങിൽ പൊലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. നൂറുകണക്കിന് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും പിസിആർ വാഹനങ്ങളുമായാണു പൊലീസ് നഗരം ചുറ്റിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2393 ആയി. ജയ്പുരിൽ മാത്രം 867 പേർ രോഗബാധിതരാണ്.

English Summary: Rising Covid-19 Cases in Rajasthan, new methods for home quarantine