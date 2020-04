‘ഒന്നും വ്യക്തമല്ല, ചുറ്റും ഇരുട്ട്’; 2 ലക്ഷം എച്ച്1ബി വീസകളുടെ കാലാവധി ജൂൺ വരെ

വാഷിങ്ടൻ ∙ മനസി വസവാഡയ്ക്ക് നിയമപരമായി മൂന്നാഴ്ച കൂടിയേ യുഎസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കൂ. ന്യൂജഴ്സിയിലെ പാസായിക് കൗണ്ടിയിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലേറേയായി ഡെന്റിസ്റ്റായി പ്രക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരിയായ മാനസി. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നു മാർച്ച് പകുതി മുതൽ മാനസി ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയിലാണ്. വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന എച്ച്1ബി വീസയിലാണ് മാനസി വസവാഡ യുഎസിൽ കഴിയുന്നത്. പരമാവധി മൂന്നു വർഷമാണ് വീസ കാലാവധി. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളിൽ ആറ് വർഷം വരെ നീട്ടാം. മാനസിയുടെ ഭർത്താവ് ഡന്റിസ്റ്റായ നന്ദൻ ബുച്ചിന്റെ എച്ച്1ബി വീസയുടെ കാലാവധിയും ഈ ജൂണിൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

നിയമപ്രകാരം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് പരമാവധി 60 ദിവസമാണ് വീസ ഉടമകൾക്ക് യുഎസിൽ തങ്ങാൻ സാധിക്കുക. നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാനസിക്കും നന്ദനും യുഎസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കാതെയും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം. രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അനിശ്ചിതകാലത്തേയക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത വായ്പകൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. ‘ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും വ്യക്തതയില്ല, ചുറ്റും ഇരുട്ട് മാത്രം. എല്ലാ എവിടെച്ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല.’– മാനസി പറയുന്നു

യുഎസിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല ഇത്. വാഷിങ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ പോളിസി അനലിസ്റ്റായ ജെറമി ന്യൂഫെൽഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യുഎസിൽ ഗ്രീൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം എച്ച്1ബി വീസ ഉടമകളിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേരുടെ കാലാവധി ഈ ജൂണോടെ അവസാനിക്കും. ഇതോടെ ഇവർക്ക് രാജ്യത്ത് തുടരാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകും. എച്ച്1ബി വീസ ഉടമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. എങ്കിലും കൃത്യമായ കണക്ക് വർഷംതോറും വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്ന് ജെറമി പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ 10 ലക്ഷത്തിലധികം യുഎസ് പൗരന്മാർക്കാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇവർക്ക് യുഎസിൽ എവിടെവേണമെങ്കിലും ഇനിയും ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കാമെങ്കിലും എച്ച്1ബി വീസ ഉടമകളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ കമ്പനിയാണ് വീസ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ യുഎസിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എച്ച്1ബി വീസ ഉടമയുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്തി വീസ പുതുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം വിടണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇത്തരത്തിൽ വീസ പുതുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. രാജ്യം വിടാനും പ്രയാസം.

വീസ പ്രശ്നം മാനുഷിക തലത്തിലും സാമ്പത്തിക തലത്തിലും വൻ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ബൗണ്ട്‌ലെസ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇങ്ക് സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ ഡഗ് റാൻഡ് പറയുന്നു. ഒബാമ ഭരണകൂടത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇമിഗ്രേഷൻ നയം സംബന്ധിച്ച ഉപദേശകനായിരുന്നു ഡഗ് റാൻഡ്. ‘എച്ച്1ബി ഉടമകളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടേയും കുടുംബവും അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ജോലിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബം കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു വലിയ സാമൂഹിക പ്രശ്നമാകുന്നു.’– റാൻഡ് പറഞ്ഞു.

അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആപ്പിൾ, ആമസോൺ, ഫെയ്സ്ബുക്, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ അംഗങ്ങളായ ടെക്നെറ്റ് സംഘടന ഏപ്രിൽ 17ന് സംസ്ഥാന, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പുകൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഇവർക്കു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കത്ത്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയിരക്കണക്കിനു വരുന്ന ഒഴിവുകൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ആരോഗ്യ രംഗത്തു ഉൾപ്പെടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാഹചര്യമാണിതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം കത്തിനു ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീസ കാലാവധി നീട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ചു പ്രതികരിക്കാനും ഇമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗം വിസമ്മതിച്ചു. ഏപ്രിൽ 23നാണ് യുഎസിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചില വിഭാഗം കുടിയേറ്റക്കാരെ വിലക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവച്ചത്. കോവിഡ് മൂലമുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് യുഎസ് പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 60 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഈ നിരോധനമെന്നും അതിനുശേഷം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു വിശദീകരണം.

യുഎസിനു വെളിയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്കാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് ബാധകം. യുഎസിൽ നിലവിൽ ഉള്ളവർക്കല്ല. എങ്കിലും എല്ലാ വീസ, ഇമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളേയും ഉത്തരവ് ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പലരും. ഇതുവരെ നേരിട്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഐടി കമ്പനികളും വിദേശരാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും നേരിടുന്നത്. പല കമ്പനികളും സ്വദേശികളെ മാത്രം ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നു. നിയമക്കുരുക്കിൽപെടാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം പലരും എച്ച്1ബി വീസ ഉടമകളെ കമ്പനികളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

English Summary: Over 200,000 H-1B Workers Could Lose Their Right To Be In US By June