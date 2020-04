തിരുവനന്തപുരം ∙ തലസ്ഥാനത്ത് നൂറോളം ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ. പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രി, നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലായത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവർ ഇവിടങ്ങളിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. നെയ്യാറ്റിൻകര, പാറശാല പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ പഞ്ചായത്തുകൾ ഹോട്സ്പോട്ടാകും.

English Summary: Around hundred hospital employees in quarantine in trivandrum