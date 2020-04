സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ മദ്യം നൽകൂ; ബവ്കോ നിർദേശങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗണിനുശേഷം ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകളും വെയർഹൗസുകളും തുറക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ പുറത്തിറക്കി. ബവ്റിജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽ മദ്യം വാങ്ങാനെത്തുന്നവരെ തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചശേഷമേ കടത്തിവിടൂ. ഇതിന് ആവശ്യമായ തെർമൽ സ്കാനറുകൾ ബവ്കോ ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നൽകുമെന്ന് എംഡിയുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.



മെയ് 3 വരെയാണ് ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക്‌ഡൗൺ നീട്ടാനും ഇളവുകൾ നൽകാനും കേന്ദ്രസർക്കാരിനാണ് അധികാരം. രോഗവ്യാപനമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മദ്യ വ്യാപാരം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട്.

പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപായി ബവ്റിജസ് ഔട്ട്ലറ്റുകളുടേയും വെയർഹൗസുകളുടെയും പരിസരം അണുവിമുക്തമാക്കണമെന്ന് എംഡിയുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. ഇതിനായി അംഗീകാരമുള്ള ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കണം. ജീവനക്കാർക്ക് മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം.

ഇതു വാങ്ങാനുള്ള പണം ഷോപ്പുകളിൽനിന്നും എടുക്കാം. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നിര്‍ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഷോപ്പുകളുടേയും വെയർഹൗസുകളുടെയും അകവും പുറവും വൃത്തിയാക്കണം. എക്സൈസ് ഓഫിസുകളെ അറിച്ചുവേണം ഇതു ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും വിപണനത്തിനാവശ്യമായ മദ്യം ഉണ്ടെന്ന് മാനേജർമാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

