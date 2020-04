തിരുവനന്തപുരം∙ പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള്‍ വഴി കേരളത്തില്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ പേപ്പര്‍ റീചാർജ് വൗച്ചറുകള്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനായി തപാല്‍ വകുപ്പും ബിഎസ്എന്‍എല്ലും കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ 60 രൂപ, 110 രൂപ റീചാർജ് കൂപ്പണുകളാണ് കേരളത്തില്‍(ലക്ഷദ്വീപില്‍ ലഭ്യമല്ല) പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കുക.



പേപ്പര്‍ വൗച്ചറുകള്‍ ആക്ടീവാക്കാന്‍ ‘ *123* സ്‌ക്രാച്ച് കാര്‍ഡിലെ 18 അക്ക രഹസ്യനമ്പർ # ’ ഡയല്‍ ചെയ്യണം. 60 രൂപയുടെ ടോപ്അപ്പിന് 47.85 രൂപയും 110 രൂപയുടേതിന് 90.22 രൂപയും ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടില്‍ ലഭിക്കുക. 110 രൂപയുടെ ടോപ്അപ്പിന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും മുഴുവന്‍ ടോക്ക് ടൈം ലഭിക്കും.



ബിഎസ്എന്‍എല്ലിന്റെ ലാൻഡ്‌ലൈൻ, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് മൊബൈല്‍ ബില്ലുകള്‍ കേരളത്തിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകളില്‍ അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടെന്നും ചീഫ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍ അറിയിച്ചു.

