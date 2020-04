ലോക്ഡൗണിനുശേഷം പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ 65,000 കോടി വേണം: രാഹുലിനോട് രഘുറാം രാജൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗണിനു പിന്നാലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഇന്ത്യ 65,000 കോടി രൂപ ചെലവിടണമെന്ന് ആർബിഐ മുൻ ഗവർണറും പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ രഘുറാം രാജൻ. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള വിഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലോക്ഡൗണിനുശേഷം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച.

ലോക്ഡൗൺ നീട്ടുന്നത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണകരമല്ലെന്നും രഘുറാം രാജൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരുമെന്ന രാഹുലിന്റെ ചോദ്യത്തിനാണ് 65,000 കോടി വേണമെന്ന് രഘുറാം രാജൻ മറുപടി നൽകിയത്. അഭിമുഖം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളായ ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക്, യൂട്യൂബ് എന്നിവ വഴി തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു.

ദേശീയ, രാജ്യാന്തര രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിഡിയോ ആശയവിനിമയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ വിഡിയോയാണ് ഇന്നു പുറത്തുവന്നത്.



English Summary: Raghuram Rajan to Rahul Gandhi: India needs Rs 65,000 crore to help poor