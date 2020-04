മാസ്ക് നിർമിച്ചു, കിട്ടിയ തുക മുഴുവൻ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്; മാതൃകയാണ് ദിയ

കൊച്ചി∙ മാസ്ക് നിർമാണത്തിന് അച്ഛനെ സഹായിച്ച മകൾക്ക് പിതാവ് ഓഫർ ചെയ്തത് മാസ്ക് ഒന്നിന് ഒരു രൂപ കൂലി. ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന്, ഈ ദുരിതകാലത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണല്ലോ മാസ്ക്, അതുകൊണ്ട് ആയിരം മാസ്ക് തുന്നിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആയിരം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകാൻ മകളുടെ തീരുമാനം. പാലാരിവട്ടം ശാന്തിപുരം റോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ദിയ മറിയ മേച്ചേരിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്തതിനു ലഭിച്ച കൂലി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അച്ഛൻ ജോസ് മേച്ചേരിക്ക് ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷവുമായി. തേവര എസ്എച്ച് കോളജിൽ പ്ലസ്ടു ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ദിയ.

കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിയിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചു. ലോക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ മാസ്ക് നിർമാണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയാണ് അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്. സഹായത്തിന് 1 രൂപ വീതം കൂലി തരാമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് തമാശയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിലും ദിയ അത് സീരിയസായെടുത്തു. പിന്നെ മാസ്ക് നിർമാണത്തിൽ സജീവമായി. അമ്മ മറിയയും പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ആയിരത്തിലേറെ മാസ്ക് നിർമിച്ചു. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ തുക ഫെർണാണ്ടസ് എംഎൽഎയ്ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് കാലം പഠിച്ച പുതിയൊരു പാഠം

ദിയയുടെ കൂട്ടുകാർ പലരും വിദേശത്തുണ്ട്. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ ഐഇഎൽടിഎസ് എഴുതുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലം തന്നെ പുതിയൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ദിയ പറയും. കേരളമാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും നേതൃപാടവമുള്ള സ്ഥലം. ഇനി കേരളത്തിൽത്തന്നെ മതി ഉപരിപഠനം എന്നാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് ദിയ പറയുന്നു.

സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരും വിദേശത്ത് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അവർ വീടുകളിലിരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്, ഭക്ഷണത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ഇത്രയേറെ കരുതലോടെ ജനങ്ങളെ കരുതുന്ന കേരളത്തെ വിട്ടു പോകാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ കരുതൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനുമാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നാൽ കഴിയുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കു നൽകുന്നത്. മാസ്ക് നിർമിച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയതറിഞ്ഞ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരും പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേവര കോളേജിൽ തന്നെ ബിരുദം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആഗ്രഹം.– ദിയ പറഞ്ഞു.



