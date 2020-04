മേയ് ദിനം: സപ്ലൈകോ ജീവനക്കാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അന്തർദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു സപ്ലൈകോ ജീവനക്കാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് സിഎംഡി പി.എം.അസ്ഗർ അലി പാഷ അറിയിച്ചു. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസമായി ജീവനക്കാർ എറണാകുളം ഗാന്ധി നഗറിലെ ഹെഡ്ഓഫിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കിങ് സെന്ററുകളില്‍ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സൗജന്യ കിറ്റ് നിർമാണത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനകം 38 ലക്ഷം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കിറ്റുകളാണ് നിർമിച്ച് റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിച്ചത്.

വിശേഷ ദിവസങ്ങളായ വിഷു, ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും ഒഴിവെടുക്കാതെയാണ് ജീവനക്കാർ കിറ്റു നിർമാണത്തിലേർപ്പെട്ടത്. ഇവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനത്തിനൊപ്പം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനവും കിറ്റു നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിൽ സഹായകമായെന്നും അത് ഇനിയും തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

റേഷൻ കടകൾ വഴി ഇപ്പോൾ നൽകിയ കിറ്റുകൾക്കു പുറമെ 50 ലക്ഷം കിറ്റുകൾ കൂടുതലായി വേണം. ആ കിറ്റുകളുടെ നിർമാണവും പാക്കിങ് സെന്ററുകളിൽ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയാണെന്നും അസ്ഗർ അലി പാഷ പറഞ്ഞു. ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ദിവസവും നൽകി വരുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് മേയ് ദിനത്തിലും മുടക്കമുണ്ടാവില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ വൈകിട്ട് രണ്ടു വരെയാണ് ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കുകയെന്നും സിഎംഡി അറിയിച്ചു.

English Summary: Holiday for Supplyco Staffs on May day