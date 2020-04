‘പൂസായി ആടിക്കുഴഞ്ഞ്’ റഷ്യ; ലോക്ഡൗണിൽ മദ്യപാനം കൂടുന്നെന്ന് സൂചന

മോസ്കോ ∙ കോവിഡ് ലോകമെമ്പാടും ഭീതി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ റഷ്യയെ വിറപ്പിക്കുന്നത് വൈറസ് മാത്രമല്ല, മദ്യവുമാണ്. അമിത മദ്യപാനശീലത്തിനു കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്ന റഷ്യ ആ ചീത്തപ്പേരു മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ലോക്ഡൗൺ വന്നത്. വീടുകളിൽ അടച്ചിരിക്കേണ്ടിവന്ന റഷ്യക്കാർ മടുപ്പും രോഗഭീതിയുമകറ്റാനും ഒറ്റപ്പെടലിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനും മദ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നാണ് സൂചന. മദ്യത്തിന്റെ കുതിച്ചുയരുന്ന വിൽപനക്കണക്കുകൾ ഈ ആശങ്ക ശരിവയ്ക്കുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ മദ്യപാന വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളും വിൽപന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരികളുടെ നീക്കങ്ങളും മൂലം മദ്യപാനം റഷ്യയിൽ കുറഞ്ഞുവരികയായിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് 2003 നും 2016 നും ഇടയിൽ റഷ്യയിലെ മദ്യ ഉപഭോഗം 40 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ മദ്യപാന ശീലത്തിൽ റഷ്യ ഫ്രാൻസിനെയും ജർമനിയെയുംകാൾ പിന്നിലായി. എന്നാൽ കൊറോണ ലോക്ഡൗണിൽ സമ്മർദത്തിലായ റഷ്യക്കാർ പഴയ ശീലങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നെന്ന ആശങ്കയാണ് വിദഗ്ധർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ മദ്യം വാങ്ങൽ കുതിച്ചുയർന്നു. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മുൻപു മുക്തി നേടിയവരും വീണ്ടും മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ലോക്ഡൗണിലെ ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ വിൽപന 65 ശതമാനം ഉയർന്നതായി മാർക്കറ്റ് റിസർച് ഗ്രൂപ്പായ ജിഎഫ്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്യാംപെയ്ൻ ഗ്രൂപ്പായ സോബർ റഷ്യ നടത്തിയ സർവേയിൽ 75 ശതമാനം ആളുകൾ പതിവിലും കൂടുതൽ മദ്യം വാങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു. ഇത് പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് മുന്നോടിയായി വാങ്ങുന്നതിനു സമാനമാണ്. പലരും മദ്യം സംഭരിച്ചു തുടങ്ങി.

ഇതിനിടെ, മദ്യത്തിന് കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രചാരണവുമുണ്ടായി. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 80 ശതമാനം പേരും കരുതുന്നത് മദ്യം കോവിഡ് 19നെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നാണ്. എന്നാൽ മദ്യപാനം പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമാക്കുകയാണെന്ന് സോബർ റഷ്യയുടെ തലവൻ സുൽത്താൻ ഖംസയേവ് പറയുന്നു.

വർധിച്ച മദ്യപാനത്തോടൊപ്പം, റഷ്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡനവും വർധിച്ചു. ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടെന്നും അയാൾ കുടിക്കാനും തന്നെയും കുഞ്ഞിനെയും അടിക്കാനും തുടങ്ങിയെന്നും 32 കാരിയായ ഐറിന പറയുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന മദ്യത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും മദ്യം വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടയ്ക്കാനും സോബർ റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



