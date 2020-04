അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ വേണമെന്ന് കേരളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ലയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ, തീർഥാടകർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ, വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസം കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

കേരളത്തിൽ 3.6 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ 20,826 ക്യാംപുകളിലായി കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ 99 ശതമാവും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ, ഒഡിഷ, ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും. നേരത്തേതന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക നോൺ-സ്‌റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം ബസുകളിൽ ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ബസുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. മാത്രമല്ല, രോഗവ്യാപന സാധ്യതയും കണക്കിലെടുക്കണം.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സാമൂഹികഅകലം പാലിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അതിവേഗ, നോൺ-സ്‌റ്റോപ്പ് ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും അതിൽ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ആരോഗ്യ സംഘത്തെയും അനുവദിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.



