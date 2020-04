ദുബായ് ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗൾഫിൽ മൂന്നു മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ഇടയാറന്മുള സ്വദേശി രാജേഷ് കുട്ടപ്പൻ (52), തൃശൂർ വല്ലപ്പാട് സ്വദേശി അബ്ദുല്ല ഗഫൂർ, തൃശൂർ തിരുവന്ത്ര സ്വദേശി പി.കെ. കരീം ഹാജി (62) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജേഷ് കുട്ടപ്പൻ കുവൈത്തിലും പി.കെ. കരീം ഹാജി അബുദബിയിലുമാണ് മരിച്ചത്.

ബദർ അൽ മുല്ല കമ്പനി ജീ‍വനക്കാരനായിരുന്ന രാജേഷ് കുട്ടപ്പൻ, ജാബർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലായിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ കരീം ഹാജി, അബുദബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ, കെ.എം.സി.സി തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു. ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കേരളത്തിനു പുറത്തു മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 67 ആയി. യുഎഇയിൽ മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി.

English Summary: More malayalees die in gulf due to covid