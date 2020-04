ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ രണ്ടു ഘട്ടമായി മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ഗള്‍ഫ്, തെക്ക് കിഴക്കന്‍ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക. യുഎസ്, ബ്രിട്ടന്‍, ഇറാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവരെ രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കും. ജൂണ്‍ അവസാനംവരെ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പദ്ധതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടക്കമിടുന്നത്.

നാട്ടിലെത്താന്‍ ഇതുവരെ 3,40,000 മലയാളികള്‍ നോര്‍ക്ക് റൂട്ട്സിന്‍റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ യുഎഇയില്‍ നിന്നാണ്. മടങ്ങിവരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനും അവരെ സുരക്ഷിതമായി പാര്‍പ്പിക്കാനുമുള്ള മുന്നൊരുക്കം സംസ്ഥാനത്തും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഗൾഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ വിവരശേഖരണം തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ. സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസികൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയത്. യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നു നിർത്തിവച്ച റജിസ്ട്രേഷൻ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കും

ഖത്തറിനും ഒമാനും പിന്നാലെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലേയും ബഹ്റൈനിലേയും ഇന്ത്യൻ എംബസികൾ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയത്. നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് ലക്ഷ്യമെന്നു എംബസികൾ വ്യക്തമാക്കി. പേര്, വീസ, ജോലി, ഇന്ത്യയിലെ വീട്ടുവിവരങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള കാരണം, കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം, തുടങ്ങി 21 വിവരങ്ങളാണ് സൗദിയിലെ റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്കായി കൈമാറേണ്ടത്. ബഹ്റൈനിലെ റജിസ്ട്രേഷനു 13 വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം.

സ്വന്തം ചെലവിൽ 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാമെന്ന സമ്മതം നൽകിയാണ് റജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യ ഇൻ സൗദി അറേബ്യ, ഇന്ത്യ ഇൻ ബഹ്റൈൻ എന്നീ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ പേജുകളിലെ ലിങ്ക് വഴി റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം. ലിങ്കുകൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. യുഎഇയിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചു റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നു അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്നു പോകാൻ കഴിയും, വിമാന സർവീസ് എന്നു പുനരാരംഭിക്കും എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം അറിയിക്കുമെന്നു എംബസികൾ വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തർ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ റജിസ്ട്രഷൻ നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കുവൈത്തിൽ മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി റജിസ്ട്രഷൻ ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത്.

English Summary: Online registration for NRIs who want to return home