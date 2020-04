ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കം: നോൺസ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനാകാമെന്നു റെയിൽവേ

കൊച്ചി∙ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ആശയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ തൊഴിലാളികളെ സൗജന്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തുക കേന്ദ്രം റെയിൽവേയ്ക്കു നൽകണമെന്നും പറയുന്നു. തൊഴിലാളികളുടെ സ്ക്രീനിങ് ചുമതലകൾ അതതു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. തൊഴിലാളികളെ സ്റ്റേഷനുകളിലെത്തിക്കാനും കൊണ്ടു പോകാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രത്യേക ബസുകൾ ഒാടിക്കണം.

സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിനുകൾ നോൺ സ്റ്റോപ്പായി ഒാടിക്കണം. ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാടുകളിൽ എത്തിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൻ തിരക്കുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഹർഷ് ശ്രീവാസ്തവ, സൃഷ്ടി ഗുപ്ത എന്നിവരാണു റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് റെയിൽവേ ബോർഡിന് കൈമാറി.

കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്കു പ്രത്യേക ട്രെയിൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയാൽ ട്രെയിനോടിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് റെയിൽവേ. തൊഴിലാളികൾക്കു ആവശ്യത്തിനു കുപ്പി വെള്ളവും ഭക്ഷണ പൊതികളും ഉറപ്പാക്കിയാൽ ഹൗറയിലേക്കോ ഗുവാഹത്തിയിലേക്കോ നോൺ സ്റ്റോപ്പായി ട്രെയിനോടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു അധികൃതർ പറയുന്നു.

വെള്ളം നിറയ്ക്കാനും ക്രൂ ചെയ്ഞ്ചിനുമായി വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റോപ്പുകളിൽ ട്രെയിനിൽ മറ്റാരും കയറുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ പൊലീസിന്റെ സേവനവും എല്ലാ കോച്ചുകളിലുമുണ്ടാകണം. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു എത്താൻ ട്രെയിനുകൾ തന്നെ മൂന്നു നാലും ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളികളെ ബസുകളിൽ കൊണ്ടു പോകണമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദേശം തീർത്തും അപ്രായോഗികമാണെന്നു ആക്ഷേപമുണ്ട്.

