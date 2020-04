40,000ത്തിലധികം അതിഥിതൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്കു മടക്കി അയച്ച് രാജസ്ഥാൻ

ജയ്പുർ ∙ ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെെടയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു കുടിയേറ്റക്കാർ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി. രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 40,000 ത്തോളം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് ബസുകളിൽ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയത്. ഭൂരിഭാഗം പേരും മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സ്വന്തം നാടുകളിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനായി ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

26,000 ആളുകളെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്കും 2000 പേരെ ഹരിയാന അതിർത്തിയിലും എത്തിച്ചു. കൊയ്ത്ത് സീസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയവരാണ് ഇവർ. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെയും സമാനരീതിയിൽ മടക്കിയയച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ 500 പേരേ സ്വന്തം വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു. സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നു നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.

നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങേണ്ടവർ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഒരുക്കിയ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. സ്വദേശത്ത് സ്വന്തമായി വീടുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരെ മാത്രമാണ് മടക്കി അയക്കുന്നത്. കുടിയേറ്റക്കാരെ മടക്കി അയക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട്രെയിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതിക്കു മുൻപു തന്നെ കോട്ടയിലെ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളിൽ കുടുങ്ങിയ യുപിയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളെ മടക്കി അയച്ചിരുന്നു.



