കോവിഡ് ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി; തടവുകാരി മരിച്ചു

ടെക്സസ് ∙ കോവിഡ് രോഗത്തെത്തുടർന്നു വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയവേ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ തടവുകാരി മരിച്ചു. ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 30 കാരിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് യുഎസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്രിസൺസ് അറിയിച്ചു. 26 മാസത്തെ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഇവർക്കു വിധിച്ചിരുന്നത്. മാർച്ച് 20 മുതൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ഇവരെ സൗത്ത് ഡക്കോട്ട ജയിലിൽനിന്ന് ടെക്സസിലെ ഫോർത്ത് വർത്തിലെ ഫെഡറൽ പ്രിസൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

ടെക്സസിലേക്കു മാറ്റി എട്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം മാർച്ച് 28ന് യുവതിയെ ഗർഭകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നുതന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. പനിയും വരണ്ട ചുമയും മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളുമായി യുവതി ജയിലിലെ ഡോക്ടറെയും മാർച്ച് 31ന് കണ്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി.

ഏപ്രിൽ 1ന് സിസേറിയനിലൂടെ അവർ കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. പിന്നീട് കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 28നാണ് മരിച്ചത്. അവർക്കു നേരത്തേതന്നെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച വരെ 1,534 തടവുകാരും 343 ജയിൽ ജീവനക്കാരും കൊറോണ വൈറസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. തടവുകാരിൽ 31 പേർ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചിരുന്നു. ജീവനക്കാർ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജയിൽ അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.



English Summary: A 30-year-old inmate who gave birth while on a ventilator died after testing positive for coronavirus