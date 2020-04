ചൈനയിൽ നിന്ന് യുഎസ് കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ യുപി സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫാക്ടറികളും നിർമ്മാണശാലകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള 100 യുഎസ് കമ്പനികളുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദ്ദേശിച്ചതു പ്രകാരം സംസ്ഥാന സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യവസായ മന്ത്രി സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ്ങാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്. യുഎസ് –ഇന്ത്യാ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്നു വരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യവസായികളെ സ്വീകരിക്കാനും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വ്യവസായികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും നൽകാമെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഫോർ പ്രമോഷൻ ഒാഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റർ നാഷണൽ ട്രേഡിനു ( ഡിപിെഎെഎടി ) കീഴിൽ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ സമിതിക്കും രൂപം നൽകി.



യുഎസ്സിൽ നിന്ന് വരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്ന കമ്പനികൾ പ്രതിരോധം, ഒൗഷധ നിർമ്മാണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വാഹനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വസ്ത്രനിർമ്മാണം, ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണം, സയൻറിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. യുപി സർക്കാരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ അഡോബ്, ബോസ്റ്റൺ സയൻറിഫിക്, യുപി എസ്, ഫെഡ് എക്സ്, സിസ്ക്കോ, ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ, ഹണിവെൽ തുടങ്ങി യു എസ്സിലെ പ്രമുഖ കമ്പനികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. യുപിയിൽ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മുഖ്യമായും ഇവർ അന്വേഷിച്ചത്.



ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം ജേവാറിൽ പണിഞ്ഞു വരുന്നത് യുപി സർക്കാർ ഈ കമ്പനികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 56 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗൗതം ബുദ്ധനഗർ ജില്ലയിൽ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡക്ക് സമീപമാണ് ജേവാർ വിമാനത്താവളം. മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ 2000 ഏക്കറിൽ പണിയുന്ന ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് എട്ടു റൺവേകളാണ് ഉള്ളത്. ജേവാറിനു സമീപം ഈ യു എസ് കമ്പനികൾക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കാമെന്നാണ് യു പി സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്. കൂടാതെ ലക്നൗവിൽ സ്ഥലം വേണ്ടവർക്ക് അതും നൽകും.



പുതുതായി വരുന്ന കമ്പനികൾക്ക് മൂലധന സബ്സിഡിയും ഭൂമി വാങ്ങാൻ സബ്സിഡിയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയവയും യുപി സർക്കാർ നൽകും. ഇവർക്കായി യുപി വ്യവസായ നയത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി സിദ്ധാർഥ് നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ദാദ്രി മുതൽ മുംബൈ വരെ വ്യവസായ ഇടനാഴിയും പണിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഹൈവേയുടെ പണി പൂർത്തിയായി വരികയാണ്.

English Summary: UP govt invites US-based companies to shift investment from China