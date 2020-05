ന്യൂഡൽഹി ∙ മയൂര്‍വിഹാര്‍ സിആർപിഎഫ് ക്യാംപില്‍ 12 ജവാന്‍മാര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ്. ഇതോടെ ക്യാംപില്‍ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 60 ആയി. ഡല്‍ഹിയില്‍ അഞ്ച് ഐടിബിപി ജവാന്‍മാര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 90 ജവാന്‍മാര്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവര്‍ 35,000 കടന്നു. ആകെ കേസുകള്‍ 35,043. മരണസംഖ്യ 1,147 ആയി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1993 പുതിയ കേസുകളും 73 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് കേസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒരുദിവസമുണ്ടാകുന്ന വലിയ വര്‍ധനയാണിത്.

English Summary: 12 more CRPF Personnel From Delhi-based Battalion Test Positive For COVID-19