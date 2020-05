ഷാജഹാൻപുർ∙ തായ്‌ലൻഡ‍ിൽനിന്നുള്ള 9 പേരടക്കം 12 തബ്‌ലിഗ് ജമാഅത്തെ പ്രവർത്തകരെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്നാണിത്. രണ്ടുപേർ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ യുപി സ്വദേശിയാണ്.

ഡൽഹിയിലെ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശം അവഗണിച്ച് പള്ളിയിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ഇവരെ ഏപ്രിൽ രണ്ടിനാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരുടെ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

തായ്‌ലൻഡിൽനിന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇയാളെ ബെറേലിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. പിന്നീട് നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. 28 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ കഴി‍ഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് സംഘത്തെ വ്യാഴാഴ്ച താൽക്കാലിക ജയിലിലേക്കു മാറ്റിയത്. വിദേശികളുടെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഷാജഹൻപുർ എസ്പി ദിനേഷ് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു.

English Summary: 12 Tablighi Jamaat members sent to temporary jail after quarantine