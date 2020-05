സഹോദരനെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു, പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി

ഭോപ്പാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ പതിനെട്ടുവയസ്സുകാരിയെ ഏഴു പേർ ചേർന്നു കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്കു സഹോദരനോടൊപ്പം മടങ്ങുംവഴിയാണു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിലെ ഏഴു പ്രതികളിൽ മൂന്നു പേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്. ഏപ്രിൽ 29ന് രാത്രി മോട്ടർ സൈക്കിളിലെത്തിയ ഒരു സംഘം പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനെ കിണറ്റിൽ തള്ളിയിട്ടശേഷx പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണി വരെ പീഡിപ്പിച്ചശേഷം അക്രമികൾ പെൺകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ പൊലീസ് അഞ്ച് പ്രതികളെ പിടികൂടി. രണ്ട് പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ശുഭം ബെലെ (22), സന്ദീപ് കട്ടിയ (23) എന്നിവരാണ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രണ്ടു പേർ. പിടിയിലായ മൂന്നുപേർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരാണ്.

ലോകേഷ് സോനി (22), സന്ദീപ് കട്ടിയ (23) എന്നിവരാണു പിടിയിലാകാനുള്ളത്. ഐപിസി സെക്ഷൻ 376 (ബലാത്സംഗം), 365 (തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ), 307 (കൊലപാതകശ്രമം) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.



