പോരാളികൾക്ക് സല്യൂട്ട്; ഫ്ലൈപാസ്റ്റും ഹെലികോപ്ടറിൽ നിന്ന് പൂക്കൾ വിതറാനും സൈന്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പോരാളികൾക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി സൈന്യം മേയ് മൂന്നിന് പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി (ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് – സിഡിഎസ്) ബിപിൻ റാവത്ത്. വ്യോമസേന ഫ്ലൈപാസ്റ്റ് നടത്തും. ജമ്മുകശ്മീർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയും ബംഗാൾ മുതൽ ഗുജറാത്തുവരെയുമായിരിക്കും ഫ്ലൈപാസ്റ്റ്. ഇതോടൊപ്പം ഹെലികോപ്ടറിൽ പൂക്കൾ വിതറും. തീരത്ത് കപ്പലുകളിൽ ദീപം തെളിക്കും. കോവിഡ് ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് സമീപം ആർമി ബാൻഡ് പ്രകടനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

ലോകം മുഴുവൻ കോറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, പൊലീസുകാർ, ഹോംഗാർഡ്സ്, ഡെലിവറി ബോയ്സ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെയെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുമിച്ചു ജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊറോണവൈറസ് ലോകമാകെ പടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്നു സൈനിക മേധാവികളും സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയും ചേർന്ന് ആദ്യമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്.

രാജ്യം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കാൻ സൈന്യം തയാറാണെന്ന് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് സൈനിക മേധാവിമാരും സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയുമായും വെള്ളിയാഴ്ച ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

English summary: Armed Forces To Conduct Fly Pasts To Thank COVID-19 Warriors On Sunday