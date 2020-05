തമിഴ്നാടിന്റെ കോവിഡ് കേന്ദ്രമായി ചെന്നൈ; യുദ്ധസന്നാഹം, സ്കൂളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു

ചെന്നൈ ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ് പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി ചെന്നൈ നഗരം. വെള്ളിയാഴ്ച 176 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ നഗരത്തിൽ മാത്രം രോഗികൾ 1000 കടന്നു. ചെന്നൈയിൽ ആകെ രോഗികൾ 1082. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതാദ്യമായി ഒരു ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 200 കടന്നു. ഇന്നു 203 പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ, സംസ്ഥാനത്ത് രോഗ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 3000 കടന്നു. ചെന്നൈയിലെ ഓമന്തുരാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 98 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് മരണം 28 ആയി. കിൽപോക് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പിജി വിദ്യാർഥിയെ താമസ സ്ഥലത്തു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇവർ കോവിഡ് വാർഡിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇവർക്കു കോവിഡില്ലെന്നു പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

‌രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നതോടെ ചെന്നൈയിൽ പ്രതിരോധത്തിനു യുദ്ധ സന്നാഹം. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനു മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുമായ ജെ.രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല സമിതിക്കു രൂപം നൽകി. കോർപറേഷനിലെ ഓരോ സോണിലും മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണു ചുമതല. സമൂഹ വ്യാപനമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കെ, ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ കോർപറേഷൻ ഒരുക്കം തുടങ്ങി. നഗരത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ- സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും കോർപറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തു. ഇവ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റും.

നഗരത്തിലെ രോഗികളിൽ 98 ശതമാനത്തിനും ലക്ഷണമില്ലാത്തവരാണ്. ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് രോഗികളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതിനാൽ, ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികളെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റാൻ നടപടി തുടങ്ങി. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരും മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാനാണ്, ലക്ഷണമില്ലാത്ത രോഗികളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മാറ്റുന്നത്. നഗരത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ ലംഘനം പതിവായതിനാൽ, ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി കർശനമാക്കുകയാണു പൊലീസ്. പിടികൂടുന്നവരെ 14 ദിവസത്തേക്കു നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനിലാക്കാനാണു പദ്ധതി. ഇതിനായി പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളൊരുക്കാനും ആലോചിക്കുന്നു.

ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി കണക്കാക്കിയാൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാംപിൾ പരിശോധന നടത്തിയ സംസ്ഥാനമാണു തമിഴ്നാട്. ഇതിൽ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ പരിശോധന വളരെ കൂടുതലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ലക്ഷത്തിൽ 165 പേർക്കാണു പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ഇതു 65ൽ താഴെയാണ്. ചെന്നൈയിൽ ഇതു 400 ൽ കൂടുതലാണ്. സാംപിൾ പരിശോധനയുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചതാണു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടാൻ ഒരു കാരണമെന്നാണു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം.

English summary: Coronavirus: Chennai to be epicenter of Tamil Nadu