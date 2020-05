ക്വാറന്റീനിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഡോക്ടർ; ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പൊലീസുകാർ

മഥുര∙ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയവെ രക്ഷപ്പെട്ട സർക്കാർ ഡോക്ടറെ പൊലീസുകാർ തിരികെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെയും തിരികെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആയ ആളുമായി സമ്പർക്കം വന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഡോക്ടറെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തത്. യുപിയിലെ മഥുര ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

ഡോക്ടർ പോകുന്നതുകണ്ട പൊലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു ചെവികൊടുക്കാത്തെ നടന്നുനീങ്ങിയ അദ്ദേഹം, പിന്നീട് ഓടാൻ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസുകാരും പിന്നാലെ ഓടി. ഒടുവിൽ പിടിച്ച് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു.

ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽത്തന്നെ സ്വയം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം. വൃന്ദാവനിലെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. കോവിഡ് ബാധിച്ച് തിങ്കൾ രാത്രി ഒരാൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഇവിടെ അന്നുമുതൽ ആശുപത്രി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, ഈ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം വന്ന നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 13 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൃഷ്ണ കുതീർ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി രക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സർവാഗ്യ രാം മിശ്ര അറിയിച്ചു. രക്ഷപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഡോക്ടർ ഓടിപ്പോയതിനെ ഐഎംഎയുടെ മഥുര ഘടകം അപലപിച്ചു.

English Summary: Doctor flees quarantine centre in UP, caught and brought back