യുഎസ് ചാരസംഘടനയെ വിശ്വാസമില്ല; ചൈനയ്ക്കെതിരെ ‘സ്വന്തം തെളിവുമായി’ ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, ലോകത്തെ മികച്ച രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സിഐഎ (സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളെ തള്ളി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണു കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടമെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണു ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. വൈറസ് എവിടെനിന്നാണു വന്നതെന്ന അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു യുഎസ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസ് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണു ട്രംപിന്റെ തിരുത്ത്.

വൈറസ് മനുഷ്യനിർമിതമോ ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയതോ അല്ലെന്നും യുഎസ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുഎസിന്റെ നിരന്തര ആരോപണങ്ങളെയും ഗൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ചൈന ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുന്നുമുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കോവിഡ് അവലോകനത്തിനു ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ട്രംപ് വീണ്ടും ചൈനയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നാണു കൊറോണയുടെ ഉദ്ഭവം എന്ന കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു. ‘ഉണ്ട്, ഉണ്ട്, എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ എന്താണ് തെളിവുകളെന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയാറായതുമില്ല.



ഇതിൽ പിന്നീടു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ‘എനിക്കത് പറയാനാവില്ല. അതു പറയാൻ അനുവാദമില്ല’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ‘അവർ (ചൈന) ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിഴവിൽനിന്നു സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരെങ്കിലു ചെയ്തതാണെങ്കിലോ? എന്താണു ചൈനയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു ഗതാഗതവും ജനസഞ്ചാരവും അനുവദിക്കാത്തത് എന്നെനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അവർ യാത്ര അനുവദിച്ചു. അതു മോശമാണ്. അവരിൽനിന്ന് ഉത്തരം തേടുന്ന കഠിനമായ ചോദ്യം അതാണ്’.– ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



ഷി ചിൻപിങ്, ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

ഇതോടൊപ്പം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ ട്രംപ് രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയുടെ പിആർ ഏജൻസിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) സ്വയം ലജ്ജിക്കണം എന്നായിരുന്നു വിമർശനം. നേരത്തേ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്കു നൽകിയിരുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണ യുഎസ് പിൻവലിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കു ചൈനയ്ക്കുമേല്‍ അധികത്തീരുവ ചുമത്താനും നീക്കമുണ്ട്. നിലവിലെ തീരുവകള്‍ മൂലം കോടിക്കണക്കിന് ഡോളര്‍ അമേരിക്ക വാങ്ങുന്നതിനാല്‍ താന്‍ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാവുന്നതില്‍ ചൈനയ്ക്ക് താല്‍പര്യമില്ലെന്നും ജോ ബൈഡനെയാണ് അവർക്ക് താൽപര്യമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



ഈ വർഷം നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥിയാണ് ജോ ബൈഡൻ. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയോടെ യുഎസ്– ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം വീണ്ടും വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ഇടപടലുകളില്‍ മാറ്റം വരുത്താനിടയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയില്‍ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. കൂടുതല്‍ ശക്തവും വ്യക്തവുമായ നടപടി ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കു മേല്‍ കൂടുതല്‍ അധിക തീരുവ ചുമത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നല്‍കി.



തെളിവു കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ



കൊറോണ വൈറസ് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലബോറട്ടറിയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നതാണെന്നതിനു തെളിവു കണ്ടെത്താൻ യുഎസ് ചാരസംഘടനയുടെ മേൽ സമ്മർദമുള്ളതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ട്രംപിന്റെ ആരോപണത്തിനും അവകാശവാദത്തിനും പിൻബലം നൽകാവുന്ന തെളിവു കണ്ടെത്താനാണു വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും വൈറസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ എന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നു പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

തെളിവു കണ്ടെത്താനാകുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. സമ്മർദം ശക്തമാകുമ്പോൾ വൈറസിനെക്കുറിച്ചു കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുതകൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. വൈറസിനെ ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കാനാണു യുഎസ്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകമെങ്ങും ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരെ ബാധിച്ച വൈറസിനു കാരണം ചൈനയാണെന്നു തെളിയിച്ചാൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നു അമേരിക്ക കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ട്രംപും കോൺഗ്രസിലെ റിപ്പബ്ലിക് നേതാക്കളും ചൈനയ്ക്കെതിരാണ്.



ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളും മരണവുമുണ്ടായ യുഎസിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വിമർശനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ചൈനീസ് വിരോധത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് എതിരായ തെളിവു കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുന്നിലുള്ളതു മുൻ സിഐഎ ഡയറക്ടറും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ മൈക്ക് പോംപെയോ ആണെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ദേശീയ സുരക്ഷാ ഡപ്യൂട്ടി ഉപദേഷ്ടാവ് മാത്യു പൊട്ടിങ്ങറും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു. ചൈനയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരിക്കെ സാർസ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതു പൊട്ടിങ്ങർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു സിഐഎ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ, വിനാശകാരിയായ ആയുധങ്ങളുടെ ട്രാക്കിങ് നടത്തുന്ന ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിന്റെ തലവൻ ആന്റണി റുഗ്ഗിയെറോ ഒരു വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നു വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയാണു വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നിലെന്നതിനു ശക്തമായ തെളിവുകൾ സിഐഎയ്ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആരോപണങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യമാണെന്നു ചൈനയും പറയുന്നു. വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം സംബന്ധിച്ച് ചൈനയെ പ്രതിയാക്കുന്ന ഗൂഢസിദ്ധാന്തം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനും വെളിപ്പെടുത്തി.



വിവാദം മുറുകുന്നതിനിടെ, അപൂർവമായ പൊതു പ്രസ്താവനയുമായി ഡയറക്ടർ ഓഫ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസ് രംഗത്തെത്തി. യുഎസ് ചാരസംഘടനകളുടെ നിയന്ത്രണം ഈ ഓഫിസിനാണ്. ‘ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും രഹസ്യസന്ദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച്, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം അസുഖബാധിത മൃഗങ്ങളുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലാണോ അതോ വുഹാനിലെ ലബോറട്ടറിയിലെ അപകടമാണോ എന്ന് ഇന്റലിജൻസ് സമൂഹം കർക്കശമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്’– പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചൈനയും യുഎസും മത്സരിച്ചു ഗൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിൽനിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കൃത്യമായ പ്രതികരണമാണിത്.



തോൽക്കാതിരിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ തന്ത്രമോ?



വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചൈനയെ അടിക്കാൻ ട്രംപ് കൊറോണയെ വടിയാക്കുകയാണെന്നു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെ തോല്‍പിക്കാന്‍ ചൈന അവര്‍ക്കാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നു ട്രംപ് പറയുന്നു. കൊറോണ വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചൈനയ്ക്കു യുഎസിൽനിന്ന് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. എങ്ങിനെയാണു വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്നു ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ അവര്‍ക്കു പറയേണ്ടിവരും. നവംബറില്‍ നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍ ജയിക്കണമെന്നാണു ചൈന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബൈഡന്‍ ജയിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ സംശയകരമാണ്. യുഎസിലെ ജനങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമുണ്ട്. കഴിവില്ലാത്തയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു.



വൈറസിനെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്ന ചൈനീസ് നടപടിയാണു ലോകമെമ്പാടും രോഗവ്യാപനത്തിനു കാരണമായതെന്നാണു ട്രംപിന്റെ വിമർശനം. ‘കൊറോണ വൈറസ് കാരണം 184 രാജ്യങ്ങളാണു നരകദുരിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല’– ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മരണങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നാശവും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണു യുകെ, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. സിഐഎയെ പോലും അവഗണിച്ചു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രതിരോധിക്കുക ചൈനയ്ക്കു പ്രയാസമാകും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാകും ട്രംപ് എന്നാണു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.



