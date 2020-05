കൊല്ലം ∙ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസം വരെ മുടങ്ങാതെ ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചിരുന്ന പത്തനാപുരം കുരാ ചരുവിള പുത്തന്‍ വീട്ടില്‍ തങ്കമ്മ ഇന്നു പെന്‍ഷനു വേണ്ടി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല. ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ മസ്റ്ററിങ്ങാണ് തങ്കമ്മയുടെ ജീവിതം ഇരുട്ടിലാക്കിയത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ മസ്റ്ററിങ്ങിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്താനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആധാര്‍ മറ്റൊരു തങ്കമ്മയുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അനധികൃതമായി പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരെ കുരുക്കാന്‍ ഒരുക്കിയ കെണിയില്‍പെട്ടത് ഈ തങ്കമ്മ. ദാരിദ്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള തങ്കമ്മയ്ക്ക് റേഷന്‍ കാര്‍ഡും ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കും മുന്‍പ് ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ഉണ്ട്.

ഈ രേഖകള്‍ പഞ്ചായത്തിലടക്കം സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും ആധാര്‍ ഇല്ല എന്ന നൂലാമാലയില്‍ അധികൃതര്‍ ഇനിയും പിടിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ ദുരിതം മനസിലാക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് രണ്ടാലുമ്മൂട് ശാഖയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നെ നേരിട്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തി പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുകൂലമായ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന തങ്കമ്മ നാട്ടുകാരുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ദിവസങ്ങള്‍ തള്ളി നീക്കുന്നത്. പൊതുഅവധി ദിവസങ്ങളില്‍ പോലും നാലു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്ന് തങ്കമ്മ കാല്‍നടയായി ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾക്കിടയിലും അര്‍ഹതപ്പെട്ട ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ നേടിയെടുക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ മേയ് ദിനത്തിലും ബാങ്കിന് മുന്നില്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്കമ്മ.

English Summary: Kollam Old Lady not getting welfare pension after mustering