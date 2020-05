ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലാവധി ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെ രണ്ടാഴ്ച കൂടി നീട്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം. മൂന്നാം ഘട്ടം ലോക്ഡൗൺ മെയ് 17 വരെയാകും. മൂന്നാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണിൽ സോണുകൾ തിരിച്ച് നിരവധി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രീൻ സോണിൽ ബസ് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇളവുകളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ നിർദേശങ്ങൾ ഇവയാണ്

∙പൊതുഗതാഗതത്തിനുള്ള വിലക്ക് രണ്ടാഴ്ചകൂടി തുടരും

∙വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും റസ്റ്ററന്‍റുകളും അട‍ഞ്ഞുകിടക്കും

∙രാഷ്ട്രീയ, മത, സാമൂഹിക ചടങ്ങുകള്‍ പാടില്ല

∙മാളുകള്‍, സിനിമ ഹാളുകള്‍,ജിംനേഷ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ തുറക്കാന്‍ പാടില്ല.

പ്രത്യേക വിമാന, റെയില്‍ സര്‍വീസുകള്‍

∙ എല്ലാ ആഭ്യന്തര-രാജ്യാന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും നിരോധിച്ചു.

∙ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയോടെ പ്രത്യേക വിമാന, റെയില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ അനുവദിക്കും.

∙സര്‍വീസുകള്‍ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ നിര്‍വഹണത്തിനായി മാത്രം

∙ അന്തര്‍സംസ്ഥാന ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് വിലക്ക്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കില്‍ ആവാം.

∙മെട്രോ റെയിൽ സർവീസുകൾക്കും നിരോധനം

പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണം

∙അവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി രാവിലെ 7 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 7 വരെ പുറത്തിറങ്ങാം

∙65 വയസിനുമുകളിലുള്ളവരും 10 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളും പുറത്തിറങ്ങരുത്

∙രോഗമുള്ളവര്‍ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ അനുമതിയില്ല

സോണുകളില്‍ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

∙ജില്ലകള്‍ക്കുള്ളില്‍ റെഡ്, ഗ്രീന്‍, ഓറഞ്ച് സോണുകള്‍

∙റെഡ് സോണില്‍ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്‍ പിന്‍സീറ്റ് യാത്ര പാടില്ല

∙റെഡ് സോണില്‍ നഗരങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

∙ റെഡ് സോണിൽ ടാക്സികൾ, ഓട്ടോറിക്ഷ, ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പുകള്‍, സ്പാ, സലൂണ്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിരോധനം തുടരും

∙ റെഡ് സോണിൽ അത്യാവശ ഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹന ഗതാഗതം അനുവദിക്കും

∙ റെഡ് സോണിൽ സ്വകാര്യ ഓഫിസുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. 33 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രമേ പാടുള്ളു.

∙ റെഡ് സോണിൽ ഉള്‍പ്പെട്ട നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. എന്നാൽ മാളുകള്‍, ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്‌സ്, മറ്റുകടകൾ തുടങ്ങിയവ അടഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കും

∙ഓറഞ്ച് സോണില്‍ ടാക്സി അനുവദിക്കും, ഡ്രൈവറും ഒരു യാത്രക്കാരനും മാത്രം

∙ഗ്രീന്‍ സോണില്‍ ബസ് സര്‍വീസ്, 50 ശതമാനം മാത്രം യാത്രക്കാര്‍

വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

∙റെഡ് സോണില്‍ നഗരങ്ങളിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

∙ റെഡ് സോണില്‍ കയറ്റുമതി യൂണിറ്റിനും വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റിനും വ്യവസായ ടൗണ്‍ഷിപ്പിനും അനുമതി

English Summary: Lockdown extended by two weeks with effect from 4 May, says MHA