കോവിഡിനിടെ പുലിവാൽകല്യാണം; ആംബുലൻസിൽ ഡൽഹിയിലെത്തി വിവാഹം നടത്തിയവർ ക്വാറന്റീനിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം ലോക്ഡൗൺ കാരണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുസഫർ നഗർ സ്വദേശി കണ്ടെത്തിയ വിദ്യ രസകരം, പിതാവ് അസുഖ ബാധിതനാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുക. ആംബുലൻസിൽ ‍ഡൽഹിയിലെത്തി വിവാഹം നടത്തി മടങ്ങിയവർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റീനിലാണ്. മുസഫർ നഗർ ഖട്ടൗലി സ്വദേശി അഹമ്മദാണ് (26) പൊലീസിനെയും അധികൃതരെയും കബളിപ്പിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചത്.



5 ദിവസം മുൻപു അഹമ്മദ് ഡൽഹിയിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് തടഞ്ഞ് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇയാൾ ആംബുലൻസ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത്. പിതാവിനെ ഡ്രിപ്പിട്ട് ആംബുലൻസിൽ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്കെന്ന മട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തു. പലയിടത്തും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കു പോകുകയാണെന്ന ധാരണയിൽ കടത്തിവിട്ടു. ഡൽഹിയിലെത്തിയ സംഘം വിവാഹം നടത്തി ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം തിരികെ സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങി

വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അയൽവാസി പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. തുടർന്നു പൊലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരുമെത്തിയപ്പോഴാണു സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. കോവിഡ് ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലൊന്നായ മുസഫർ നഗറിൽ ഇതുവരെ 5 പേരിൽ കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്രവങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കെടുത്ത അധികൃതർ കുടുംബാംഗങ്ങളോടെല്ലാം 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശിച്ചു. അഹമ്മദ്, പിതാവ്, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസുമെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Lockdown Violation: 26-year-old man puts father in ambulance; travels to Delhi for marriage