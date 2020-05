ഉദ്ധവിന് ആശ്വാസം; 9 നിയമസഭാ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയ് 21ന്

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒഴിവുള്ള 9 നിയമസഭാ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേക്കു മേയ് 21നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്നായാരിന്നു ഗവർണറുടെ അഭ്യർഥന. മഹാരാഷ്ട്രയെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കു തള്ളിവിടരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് ഗവർണറുടെ നടപടി എന്നതു ശ്രദ്ധേയമായി.

കൊറോണ വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ച എല്ലാ മാർഗനിർദേശങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാലിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസിലുള്ള മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ സുനിൽ അറോറ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചർച്ച നടത്തി. നിയമസഭ കൗൺസിലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മൽസരിക്കാനിരിക്കെയാണ് ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്ന് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ മാറ്റിയത്.

2019 നവംബർ 28നു മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ഉദ്ധവ്, ഈ മാസം 27നകം സഭയിൽ അംഗമായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം മുന്നിൽ നിൽക്കവെയാണ് കമ്മിഷന്റെ അനുകൂല തീരുമാനം. ഇതോടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് വിരാമമായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു മാറ്റിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഗവർണറുടെ ക്വാട്ടയിൽ നിന്ന് നിയമസഭ കൗൺസിലേക്ക് ഉദ്ധവിനെ നാമനിർദേശം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ 2 തവണ ഗവർണർക്കു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിൽ തീരുമാനം വൈകിയപ്പോഴാണ് ഉദ്ധവ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചത്.

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവേളയിൽ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ഉണ്ടായാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം അതു ബാധിക്കുമെന്നും അത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപണമെന്നുമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ഉദ്ധവ് അഭ്യർഥിച്ചത്. ഇൗ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് അഭ്യർഥിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സഹായമല്ല തേടിയതെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിജെപിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ ശിവസേന കോൺഗ്രസും എൻസിപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ഉദ്ധവിന്റെ വ്യക്തിബന്ധത്തിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ടില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബിജെപി നേതൃത്വവുമായാണ് ഉദ്ധവിന്റെ അകൽച്ച. അമിത് ഷായുമായി അടുപ്പം കുറവുമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഡൽഹിയിലെത്തി മോദിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ധവ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് സ്ഥിതിഗതികൾ ഫോണിൽ ധരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. അതിനാൽ, സേനാ-ബിജെപി കൈകോർക്കൽ പോലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് അർഥമില്ലെന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായ കോൺഗ്രസ് നേതാവു പറഞ്ഞു.

English Summary: Election Fiercely Demanded By Uddhav Thackeray To Be Held On May 21