‘കൊറോണയുടെ അവസാനമാകുന്നു; മേയ് 21ന് ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നിലയ്ക്കും’

മുംബൈ ∙ മഹാമാരിയുടെ ആശങ്കയ്ക്കിടെ സന്തോഷ വിവരവുമായി ഒരു പഠനം. മേയ് 21 ഓടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടഞ്ഞുനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്നു മുംബൈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസിയുടെ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു. സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായ നീരജ് ഹതേക്കർ, പല്ലവി ബെലേക്കർ എന്നിവരുടേതാണു പഠനം. മേയ് ഒന്ന് രാവിലെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 25,007 കേസുകളാണ് രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1147 പേർ മരിച്ചു.

‘ദ് എൻഡ് ഈസ് നിയർ: കൊറോണ സ്റ്റബിലൈസിങ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്’ എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണു നിർണായക വിവരങ്ങളുള്ളത്. കർശനമായ ലോക്ഡൗൺ നടപടികൾ എടുത്തതിനാൽ മേയ് ഏഴിനോടകം മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്താനാകും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പാറ്റേൺ വിശദമായി പഠിച്ചാണ് പഠനം തയാറാക്കിയത്. വൈറസിന്റെ പെരുകലും ജനിതക പ്രത്യേകതകളും വിലയിരുത്തിയ സംഘം, മേയ് 21ന് അകം കൊറോണ രാജ്യമാകെ നിലയ്ക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



വലിയ തോതിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്തിന്റെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നതു ലോക്ഡൗൺ നേട്ടങ്ങളെ കുറച്ചേക്കുമെന്നും പഠനസംഘം ഇക്കണോമിക്സ് ടൈംസിനോടു പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം 24,222 ആകുമെന്നു പഠനം പ്രവചിക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതർ 9915 ആയിരുന്നു. മേയ് 7 ആകുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ 4833 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



