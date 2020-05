നോർക്ക വിദേശ പ്രവാസി റജിസ്ട്രേഷൻ 3.8 ലക്ഷം കടന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനായി നോർക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവിധാനത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം മൊത്തം അഞ്ചു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. 203 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി 379672 വിദേശ മലയാളികളും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി 120887 പേരും ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം 500059 പേരാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

മടക്കയാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന വിദേശ പ്രവാസികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് മുന്നിൽ. 63839 പേരാണ് ഇന്നു വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലുള്ള നാല്പത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം പ്രവാസികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



ഇതരസംസ്ഥാന പ്രവാസി റജിസ്ട്രേഷനിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് 15279 പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മലപ്പുറവും പാലക്കാടും ആണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. മടങ്ങി വരുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യുഎഇ,സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. കർണാടക ,തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇതരസംസ്ഥാന പ്രവാസികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്



മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ പ്രവാസികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്.



തിരുവനന്തപുരം 28017



കൊല്ലം 27492

പത്തനംതിട്ട 15298

കോട്ടയം 14726

ആലപ്പുഴ 18908

എറണാകുളം 22086

ഇടുക്കി 4220

തൃശ്ശൂർ 47963

പാലക്കാട് 25158

മലപ്പുറം 63839

കോഴിക്കോട് 47076

വയനാട് 5334

കണ്ണൂർ 42754

കാസർകോട് 18624

ഇതര സംസ്ഥാന പ്രവാസികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്.



തിരുവനന്തപുരം 6475



കൊല്ലം 6726

പത്തനംതിട്ട 6917

കോട്ടയം 8567

ആലപ്പുഴ 7433

എറണാകുളം 9451

ഇടുക്കി 4287

തൃശ്ശൂർ 11327

പാലക്കാട് 11682

മലപ്പുറം 14407

കോഴിക്കോട് 10880

വയനാട് 4201

കണ്ണൂർ 15179

കാസർകോട് 4617

English Summary: Number of NRIs who have registered with NORKA Roots for their return to Kerala crosses 3.8 lakh