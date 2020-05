നാട്ടില്‍ എംബാം ചെയ്ത് അമ്മയുടെ മൃതദേഹം; ഒരുനോക്ക് കാണണം, കണ്ണീരോടെ യുഎസില്‍

വാഷിങ്ടൻ∙ 24 വർഷത്തിൽ അധികമായി യുഎസിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സുരേഷ് ബാബു മുത്തുപാണ്ടി അമ്മയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്കു വരാനിരിക്കെയാണ് ലോക്ഡൗൺ എത്തിയത്. കൊറോണ വൈറസ് ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ മാർച്ച് 22 ന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളും നിര്‍ത്തി. മേയ് മൂന്നുവരെ ലോക്ഡൗൺ നിലവിലുള്ളതിനാൽ ഇനിയെന്ന് രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ആർക്കും ധാരണയില്ല.



മറ്റു വഴികളില്ലാതെ സുരേഷ്ബാബു അമ്മയുടെ മൃതദേഹം 30 ദിവസത്തേക്ക് എംബാം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇന്ത്യയിലെത്താൻ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സുരേഷ്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള രാജ്യാന്തര സർവീസുകളെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയതോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരാണ് യുഎസിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 600 ഇന്ത്യക്കാർ ചേർന്ന് ‘യുഎസ്എ ടു ഇന്ത്യ ഇവാക്വേഷന്‍ ഫ്ലൈറ്റ്സ്’ എന്ന പേരിൽ ഫെയ്സ്ബുക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇവർ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി.



ഗ്രൂപ്പിൽ 2,100ൽ അധികം പേരാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഗർഭിണികൾ, ടൂറിസ്റ്റ് വീസയിൽ എത്തിയ യാത്രക്കാർ, വിദ്യാർഥികൾ, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ഡൗൺ എടുത്തുമാറ്റുന്നതുവരെ വിമാനങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്നാണു ഇന്ത്യൻ ഹൈകമ്മീഷന്റെ പ്രതികരണം. ഇതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യമല്ലാതെ പിന്നെന്താണ്? അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാതെ അമ്മയെ സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കാനാകില്ല’– ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസൽ ജനറലിന് അയച്ച മെയിലിൽ സുരേഷ് മുത്തുപാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു. ‘ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാന്‍ ഞാൻ തയാറാണ്. അധികൃതരുടെ ദയവിനായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവസാനമായി എന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ അനുവദിക്കൂ– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



യാത്രയ്ക്കായി കാത്തിരിപ്പ്



നാല് മില്യൻ ഇന്ത്യൻ വംശജരായ യുഎസ് പൗരന്മാർ യുഎസിൽ ഉണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. ഒരു മില്യൻ ഇന്ത്യക്കാർ തൊഴിൽ വീസ ഉപയോഗിച്ച് യുഎസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 2,00,000 ഇന്ത്യക്കാർ യുഎസിൽ പഠനം നടത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ 27 വരെ 2,468 ഇന്ത്യക്കാരെ ചൈന, ഇറാൻ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ലോക്ഡൗണിന് മുൻപായിരുന്നു. 72 വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള 58,000ത്തിൽ അധികം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു ലഭ്യമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ഡൗൺ ഉള്ളിടത്തോളംകാലം പൗരന്മാരെ രാജ്യത്തേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല.



ബെംഗളൂരുവിലെ ബിന്ദു മഞ്ജുനാഥിന് രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ലിവർ കാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രണ്ട് പ്രധാന ശസ്ത്രക്രിയകളും ചികിത്സയും ഇതിനകം നടത്തി. ചികിത്സയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം യുഎസിലെ കലിഫോർണിയയിൽ മകളെയും കൊച്ചുമകനെയും കാണാനെത്തിയതാണ് ബിന്ദു. ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യുഎസിൽ കുടുങ്ങി. ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കിമോ തെറപ്പിയുടെ ആറ് സെഷനുകളും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയും ബിന്ദുവിന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ‘യുഎസിലേക്കു പോകും മുൻപ് എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. എന്റെയുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ട്യൂമർ കൂടിയുണ്ട്. തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടു വേണം ചികിത്സ തുടരാൻ. യുഎസിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് അതു വലിയ ബാധ്യതയാകും’– ബിന്ദു മഞ്ജുനാഥ് പറഞ്ഞു.



യുഎസിൽ‌ കുടുങ്ങി നിരവധി പേർ



യുഎസിലുള്ള ഭാർഗവി പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ അമ്മ ജയലക്ഷ്മി കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെത്തിയത്. നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചുമകളെ നോക്കാനാണ് ഇവർ യുഎസിലെത്തിയത്. മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാനായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കോവിഡ് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ അമ്മ യുഎസിൽ തന്നെ തുടരുകയാണെന്ന് ജയലക്ഷ്മിയുടെ മകൾ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ലോക്ഡ‍ൗണിനിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജയലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവിന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി. ആറു ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മരിച്ചു.



ഭർത്താവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കാ‍യി ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങാൻ അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ‘സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 70,000 ഡോളറാണു ചെലവ്. എയർ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർഗോ വിമാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചെങ്കിലും അതും നടക്കില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഞാൻ സാഹചര്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടുവരികയാണ്. പക്ഷേ എന്റെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ അതിദാരുണമാണ്– ഭാർഗവി പഞ്ചാംഗം ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



യുഎസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര്‍ നിയമ ലംഘകരാകുന്ന സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട്. ടെക്സാസ് എഎം യുണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 2016ൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ദിവ്യയുടെ (നിയമ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ ശരിയായ പേര് പുറത്തുവിടാന്‍ അവർ തയാറായില്ല) ജീവിതം അങ്ങനെയൊരു ഉദാഹരണമാണ്. പഠനത്തിന് ശേഷം എച്ച് വൺ ബി വീസ പ്രകാരം അറ്റ്ലാന്റയിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ ഡവലപ്പറായി ദിവ്യയ്ക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 23ന് കമ്പനിയുടെ വീസ നീട്ടാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതായി ദിവ്യയ്ക്ക് ഇ– മെയിൽ ലഭിച്ചു. രാജ്യം വിടാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ അവർ യുഎസിൽ കുടുങ്ങി.



തൊഴിലും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും ഒന്നുമില്ലെന്നും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പപോലും അടയ്ക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്– അവർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരക്കാർക്കു പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ‌ സർവീസ് വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ഡൗണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് മേയ് മൂന്നിനാണ്. അതിന് ശേഷം രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുമോയെന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയില്ല. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെയെങ്കിലും തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചവരിലൊരാളായ മൈക്കൽ ഖന്ന പറഞ്ഞു.



English Summary: Over 2,100 Indians want to be evacuated from the US. But until India's lockdown lifts, they're stranded