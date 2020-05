വിവാഹം മുടങ്ങരുത്; വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് 100 കി.മീ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി യുപി യുവാവ്

ലക്നൗ ∙ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച കല്യാണം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ലോക്ഡൗണിൽ 100 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി യുപിയിലെ യുവാവ്. 23 വയസ്സുകാരനാണു സൈക്കിളിൽ വധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കല്യാണം നടത്തി യുവതിയുമായി അതേ സൈക്കിളിൽ മടങ്ങിയത്. ഹോമിർപുർ ജില്ലയിലെ പൗതിയ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള കൽകു പ്രജാപതിയാണു കഥാനായകൻ. ഏപ്രിൽ 25ന് വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് അധികൃതരിൽനിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് യുവാവ് സൈക്കിളിൽ കല്യാണയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത്.

തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിൽനിന്ന് 230 കിലോമീറ്റർ അകലെ മഹൂബ ജില്ലയിലെ പുനിയ ഗ്രാമത്തിലാണു വധു റിങ്കിയുടെ വീട്. ‘വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി പൊലീസിൽനിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുകയല്ലാതെ മറ്റു മാര്‍ഗം ഇല്ലായിരുന്നു’– പ്രജാപതി പറഞ്ഞു. ബന്ധുക്കളും കല്യാണത്തിന് എത്തിയിരുന്നതായി ഇയാള്‍ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു വ്യക്തമാക്കി. പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച പ്രജാപതി കര്‍ഷകനാണ്. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണു പ്രജാപതിയുടെയും റിങ്കിയുടെയും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചത്.

വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണു പ്രജാപതി വിവാഹത്തിനായി പോയതെന്ന് ഇയാളുടെ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചു. ‘ബൈക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈസൻസ് ഇല്ല. സൈക്കിളാണെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ്. ജീൻസും ടീ ഷർട്ടും ധരിച്ച് മുഖം തൂവാല കൊണ്ടു മറച്ചാണു യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ. ലോക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചശേഷം ഗ്രാമവാസികൾക്കു ഭക്ഷണം നല്‍കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്’– പ്രജാപതി പറഞ്ഞു.

English Summary: UP Man Cycles 100 KM To Keep Marriage Date, Returns With Bride