മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്ന് യുപിയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ 7 അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ്

ലക്നൗ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഏഴു അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ബസ്തി ജില്ലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ തൊഴിലാളികളെ ഒരു കോളജിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രം അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു. രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി ഐസലേഷനിൽ ആക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.



ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇതുവരെ 2,300 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 42 പേർ മരിച്ചു. കോവിഡിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. അഞ്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.

English Summary: 7 UP Migrants Who Returned From Maharashtra Tested Positive For COVID-19