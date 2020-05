മദ്യക്കടകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കാൻ ധാരണ; തയാറെടുപ്പുകളുമായി ബെവ്കോ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തില്‍ മദ്യക്കടകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കാന്‍ തത്വത്തില്‍ ധാരണ. എത്ര കടകള്‍, ഏതു ജില്ലകളില്‍ എന്ന് ഇന്നു തീരുമാനിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കാനായി ഒരുങ്ങാന്‍ ബെവ്കോ നേരത്തെ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. പല കടകളിലും അണുനശീകരണം ഉള്‍പ്പെടെ നടത്തി. വരുമാനക്കുറവ് പരിഹരിക്കാന്‍ മറ്റു മാര്‍ഗങ്ങളില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തല്‍.

അതേസമയം, മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര മാർഗനിർദേശമനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ചർച്ച നടക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച ബാറുകൾ തുറക്കില്ല. കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിൽ ബാറുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യമില്ലെന്നും, ബാറുകളിൽ പാഴ്സൽ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

