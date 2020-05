അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മടക്കം; മുന്നൊരുക്കവുമായി ബിഹാർ

പട്‌ന ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വൻതോതിലുള്ള പ്രവാഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബിഹാറിൽ മുന്നൊരുക്കവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 21 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ, മെഡിക്കൽ പരിശോധന, സാമ്പത്തിക പുനരധിവാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, തീർഥാടകർ തുടങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മടങ്ങിവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

സംസ്ഥാന ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഉടമ്പടി പ്രകാരം അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മികച്ച ഭക്ഷണം, താമസ സൗകര്യം, ശുചിത്വം, മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. റെയിൽ‌വേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ‌ നിന്നും വീടുകൾ‌ക്ക് സമീപമുള്ള ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ‌ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗ്രാമങ്ങളിൽ‌ ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ‌ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ഉച്ചഭാഷിണികളിൽ‌ സന്ദേശങ്ങൾ‌ നൽ‌കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തുടക്കത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് വലിയ വർധനയുണ്ടായി. വെള്ളിയാഴ്ച വലെ സംസ്ഥാനത്ത് 466 കോവിഡ് 19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Bihar braces for massive influx of migrants; Nitish asks officials to pull up their socks