‘പൊതുഗതാഗതമില്ല, ഹോട്സ്പോട്ടിൽ ഒഴികെ അന്തർജില്ലാ യാത്രാനുമതി; മദ്യശാല തുറക്കില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തു പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കാറിൽ ഡ്രൈവറല്ലാതെ രണ്ടു പേർക്കു മാത്രം സഞ്ചരിക്കാം. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഇതും അനുവദിക്കില്ല. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രം. അത്യാവശ്യ യാത്രകൾക്കു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ടാകും. ആളുകൾ കൂടിച്ചേരാൻ പാടില്ല. തിയറ്റർ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം തുടരും. ആളുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന പരിപാടികൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ സാംപിൾ ടെസ്റ്റുകൾ വർധിച്ചോ?

പ്രത്യേകം അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കു ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒഴികെ അന്തർജില്ലാ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകും. സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറും രണ്ടു യാത്രക്കാരും മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ. മദ്യശാലകൾ തുറക്കില്ല. മാളുകൾ, ബ്യൂട്ടിപാർലർ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ബാര്‍ബർമാർക്കു വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാം. വിവാഹം, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ 20 പേരെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കില്ല. പരീക്ഷയ്ക്കായി നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു തുറക്കാം. ഞായറാഴ്ച പൂർണ ഒഴിവുദിവസമായിരിക്കും. കടകളും ഓഫിസുകളും തുറക്കാൻ പാടില്ല. വാഹനം പുറത്തിറക്കരുത്. ഈ ഞായറാഴ്ച (മേയ് 3) അതു പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



തുടർന്നുള്ള ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. അവശ്യ സര്‍വീസല്ലാത്ത സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ നിലവിലെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. ഗ്രീൻ സോണിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ രാത്രി 7.30 വരെ കടകൾ തുറക്കാം. ഓറഞ്ച് സോണിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി ബാധകമായിരിക്കും. ഗ്രീൻ സോണിൽ സേവന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 50% ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാം. ഹോട്സ്പോട്ട് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോട്ടലിനും റസ്റ്ററന്റിനും പാഴ്സൽ നൽകാം. അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അതേ സമയക്രമം. ഷോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരാം.



ഒന്നിലധികം നില ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകൾക്ക് അഞ്ചിൽ താഴെ ജീവനക്കാരുമായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം. ഇത് ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് സോണിൽ മാത്രമാണ് ബാധകമായിരിക്കുക. ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച് സോണിൽ ടാക്സി, ഊബർ ടാക്സി എന്നിവ അനുവദിക്കും. ശനിയാഴ്ച കേരളത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 499 ആയി. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഹോട്സ്പോട്ടുകളില്ല. ഇപ്പോൾ 80 ഹോട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്.



English Summary: Covid Lockdown: No public transport in State says Kerala CM Pinarayi Vijayan