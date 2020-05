ഡൽഹിയിൽ 68 സിആർപിഎഫ് ജന്മാർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; ആകെ 122 പേർക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് 68 സിആർപിആഫ് ജവാന്മാർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മയൂർ വിഹാർ ഫേസ്–3 ഖോഡ കോളനിയിലെ 31–ാം ബറ്റാലിയനിലെ ജവാന്മാർക്കാണ് രോഗം. ഇതോടെ ബറ്റാലിയനില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 122 ആയി. ഇവരെല്ലാം മണ്ടാവലിയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലാണുള്ളത്. സംഘത്തിലെ 100 പേരുടെ ഫലം കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ബറ്റാലിയനിലെ അസം സ്വദേശിയായ ജവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹി സഫ്ദർജങ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. സിആർ‌പി‌എഫിന്റെ പാരാമെഡിക് യൂണിറ്റിൽ നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്ന ജവാനാണ് ബറ്റാലിയനിൽ ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 17 മുതൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 21നാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്നു ഡൽഹിയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏപ്രിൽ 24ന് ഒമ്പതു പേർക്കും 25ന് 15 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നാലെ 12 ജവാന്മാർക്കും ബുധനാഴ്ച 45 ജവാന്മാർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസർ മെഷിനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സിആർ‌പി‌എഫ് നിർദേശിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ഡ്യൂട്ടി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 122 COVID-19 Cases At CRPF Battalion In Delhi, Results Of 100 Others Awaited