ലോകത്തെ സഹായിച്ചത് ഷാങ്ഹായ് പ്രഫസര്‍; പിറ്റേന്ന് ചൈന ലാബ് അടപ്പിച്ചു: വൈറ്റ് ഹൗസ്

വാഷിങ്ടന്‍∙ കൊറോണയെ ചൊല്ലി ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക. ചൈനയെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അനുകൂലിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കെലീഗ് മെക്കനാനിയാണു രംഗത്തെത്തിയത്. കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ ചൈനയ്ക്കു ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നതു രഹസ്യമല്ലെന്ന് മെക്കനാനി പറഞ്ഞു.

ചൈന ഒരുഘട്ടത്തിലും വൈറസിന്റെ ജിനോം സീക്വന്‍സ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല. ഷാങ്ഹായിയിലെ ഒരു ലാബിലെ പ്രഫസറാണ് ഇതു പുറത്തുവിട്ട് ലോകത്തെ സഹായിച്ചത്. തൊട്ടുപിറ്റേന്നു തന്നെ ചൈന ആ ലാബ് അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും മെക്കനാനി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഷാങ്ഹായ് പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് ക്ലിനിക്കല്‍ സെന്ററിലെ ഒരു ലാബിലെ പ്രഫസറായിരുന്ന ഷാങ് യോങ്‌ഷെന്നും സംഘവുമാണ് ആദ്യമായി വൈറസിന്റെ ജിനോം സീക്വന്‍സ് പുറത്തുവിട്ടത്. വൈറസ് പരിശോധനാ കിറ്റ് വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കു സഹായകരമായത് ഈ വിവരങ്ങളാണ്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ലാബ് അടയ്ക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ലാബ് അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നിര്‍ദേശം വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള തീവ്രപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു തടസമായി. ജനുവരി അഞ്ചിനു തന്നെ പുതിയ വൈറസിന്റെ ജിനോം സീക്വന്‍സിങ് അവസാനിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ക്കു കൈമാറിയിരുന്നു.

വവ്വാലുകളില്‍ കാണുന്ന തരം വൈറസാണെന്നും കടുത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അധികൃതര്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാനുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതോടെയാണു ജനുവരി 11ന് ജിനോം സീക്വന്‍സ് പരസ്യപ്പെടുത്താന്‍ ലാബ് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോഴും വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ചൈനീസ് അധികൃതര്‍.

വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു വിവരങ്ങള്‍ ചൈനയും ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും മറച്ചുവച്ചു. നിര്‍ണായകഘട്ടത്തില്‍ വുഹാനില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതില്‍നിന്നു അമേരിക്കന്‍ അന്വേഷണ സംഘത്തെ ചൈന തടയുകയും ചെയ്തെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ചൈനയുടെ നടപടികളില്‍ അമേരിക്കയ്ക്കു കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്.

വുഹാനിലെ ലാബില്‍നിന്നാവാം വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന ചില വിലയിരുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും മെക്കനാനി പറഞ്ഞു. വൈറസ് മനുഷ്യനിര്‍മിതമല്ലെന്ന യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളില്‍ എന്തു തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭരണാധികാരികളാണെന്ന് മെക്കനാനി പറഞ്ഞു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്‌ക്കെതിരെയും അതിരൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉന്നയിച്ചത്. പ്രതിവര്‍ഷം 500 മില്യൻ ഡോളറാണ് ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒയ്ക്ക് അമേരിക്ക നല്‍കുന്നത്. ചൈന ആകട്ടെ 40 മില്യനും. എന്നാല്‍ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ചൈനയുടെ ഭാഗത്തേക്കു ചാഞ്ഞുള്ള നിലപാടുകളാണു ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ സ്വീകരിച്ചത്. വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുമെന്ന് ഡിസംബര്‍ 31നു തന്നെ തായ്‌വാന്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതു പരസ്യമാക്കാന്‍ ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ തയാറായില്ല. ഇതിനെതിരായ ചൈനയുടെ അവകാശവാദം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ ജനുവരി 9 വരെ ചെയ്തത്. ജനുവരി 14നും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചു. ജനുവരി 22ന് ചൈനീസ് നേതൃത്വത്തെ അവര്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ വരെ വിമര്‍ശിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി അവസാനം വരെ അവര്‍ ചെയ്തിരുന്നതെന്നും മെക്കനാനി വിമര്‍ശിച്ചു.

English Summary: Shanghai Professor Helped World, "Next Day China Shut His Lab", Says White House