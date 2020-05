കോട്ടയം ∙ വിദേശത്തു മരിക്കുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മലയാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉറ്റവരെ കൂടി നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കാത്തതില്‍ പ്രവാസിലോകത്ത് കടുത്ത അതൃപ്തി ഉയരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചരക്കു വിമാനത്തില്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ നിലനിന്ന വിലക്കു നീക്കിയെങ്കിലും ഉറ്റവര്‍ക്ക് അതിനൊപ്പം നാട്ടിലേക്കെത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. മക്കളുടെ മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്തു പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച ശേഷം ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയോടെ മറുനാട്ടിലിരുന്നു പൊട്ടിക്കരയാന്‍ മാത്രമേ മലയാളികളായ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു കഴിയുന്നുള്ളു.

പോറ്റി വളര്‍ത്തിയ പൊന്നോമന മണ്ണോടു ചേരുന്നത് കാതങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ‘സ്‌കൈപ്പി’ലൂടെയും മറ്റും കാണേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയിലാണ് പ്രവാസികളായ ചില മാതാപിതാക്കള്‍. ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്നു യാത്രാവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലും സ്വപ്‌നം പോലും കാണാന്‍ കഴിയാത്ത ദുരിതങ്ങളിലൂടെ പ്രവാസികള്‍ക്കു കടന്നുപോകേണ്ടി വരുന്നത്.

പ്രവാസി ലോകത്തെ വിവിധ സംഘടനകള്‍ ഇതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനു മുന്‍കൈ എടുക്കുന്ന സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകനും പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാനജേതാവുമായ അഷ്‌റഫ് താമരശേരി ഇതേക്കുറിച്ചു ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ അനുഭവങ്ങളാണ്.

മൂത്ത മകന്‍ ഡേവിന്റെ എംബാം ചെയ്ത മൃതശരീരം പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ വച്ച് ആണി തറയ്ക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശികളായ മാതാപിതാക്കള്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്തായിരുന്നുവെന്ന് അഷ്‌റഫ് കുറിക്കുന്നു. പൊന്നോമനയുടെ അന്ത്യകര്‍മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന ദുരവസ്ഥയിലാണു മാതാപിതാക്കള്‍ എന്നും അദ്ദേഹം നൊമ്പരപ്പെടുന്നു.

കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചു മരിച്ച പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ മൃതദേഹം കാര്‍ഗോ വിമാനത്തില്‍ ഒറ്റയ്ക്കു നാട്ടിലേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടിവന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വേദനയും അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കെങ്കിലും യാത്രാനുമതി നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകണമെന്നാണ് പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം.

ഘാനയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ബാലു എന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹം ആചരപ്രകാരം അവിടെത്തന്നെ സംസ്‌കരിച്ചു. ഭാഷ പോലും അറിയാത്ത ഭാര്യയും കുഞ്ഞും തിരികെ വരാന്‍ കഴിയാതെ അവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു മലയാളി സംഘടനാ ഭാരവാഹികള്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയിലും കടുത്ത അതൃപ്തി നിഴലിച്ചിരുന്നു. യുഎഇയില്‍ മരിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച സംഭവമാണ് ഭാരവാഹികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഒന്നും നടക്കില്ലെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കും അറിയില്ലേ എന്ന മറുചോദ്യത്തില്‍ നിരാശയാണു നിഴലിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: Due to COVID-19 restrictions, even closed kins are not allowed to come along with dead bodies, pravasi's concern