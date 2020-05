ഗ്രീന്‍ സോണിൽ ബെഞ്ചുകളും കോടതികളും തുറക്കാം: അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഗ്രീന്‍ സോണുകളിലുള്ള ബെഞ്ചുകളും കോടതികളും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ വിജ്ഞാപനം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മാർച്ച് 24ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബെഞ്ചിന്റെയും രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ശാഖകളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം താൽകാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി അനുസരിച്ച് അകലം പാലിച്ചും ശുചിത്വ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്തും, നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്‍ക്കം ഒഴിവാക്കിയും ഗ്രീന്‍ സോണുകളിലുള്ള ബെഞ്ചുകളും കോടതികളും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. സാധിക്കുമെങ്കില്‍ ആ മേഖലയിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മാതൃകയായി അനുകരിക്കാം.

ഈ ബെഞ്ചിന്റെ വകുപ്പു തലവനു ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍ പ്രസിഡന്റുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനം സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ സൗകര്യം സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന രീതികളും സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണം ബെഞ്ച് റജിസ്ട്രാറില്‍ നിന്ന‌് എടുക്കണം. ഈ തീരുമാനങ്ങള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബെഞ്ചിന്റെ റജിസ്ട്രാര്‍ക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. റെഡ്, ഓറഞ്ച് സോണുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബെഞ്ചുകളിലേക്ക് അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകള്‍ മാത്രം ഇ–മെയിലായി ഫയല്‍ ചെയ്യാം. അതും ആ ബെഞ്ചിന്റെ റജിസ്ട്രാറെ അറിയിച്ച ശേഷം മാത്രമെ പാടുള്ളൂ. അറിയിപ്പു ലഭിക്കുന്ന റജിസ്ട്രാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇ–മെയില്‍ വിലാസം പാര്‍ട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനു നൽകും.

റജിസ്ട്രറിക്ക് കേസിന്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം മനസിലാവുകയും തൃപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ഇക്കാര്യം ബെഞ്ചിന്റെ വകുപ്പു തലവനെ അറിയിക്കാം. എന്നാലും കേസ് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വകുപ്പു തലവനാണ്. കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് എടുക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറൻസിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കണം. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബെഞ്ച് റജിസ്ട്രറിയുമായി നിര്‍ദിഷ്ട ബെഞ്ചുകളുടെ വകുപ്പു തലവന്മാര്‍ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു ക്രമീകരിക്കണം. വിഡിയോ കോണ്‍ഫറൻസില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ വൃത്തിയായി വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

English Summary: Functioning of Central Administrative Tribunal to resume in Green Zones