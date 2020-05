പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും വലിച്ച് 100 മീറ്റർ പാഞ്ഞ് കാർ; കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു

ജലന്ധർ ∙ വാഹനം തടഞ്ഞ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും വലിച്ച് കാർ ഓടിയത് 100 മീറ്ററിലധികം. ജലന്ധറിലെ പൊലീസ് ചെക്ക് പോയിന്റിലാണ് 20 വയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ച കാർ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും ബോണറ്റിൽ വഹിച്ച് ഓടിയത്. യുവാവിനും പിതാവിനുമെതിരെ കൊലപാതകക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തു. ജലന്ധറിലെ മിൽക് ബാർ ചൗക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു സംഭവം. നകോദർ സ്വദേശിയായ അമോൽ മെഹ്മി കർഫ്യൂ പാസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ സമയം കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽപിടിച്ച് തടയാൻ ശ്രമിച്ച എഎസ്ഐ മുലഖ് രാജിനെയും വഹിച്ച് വാഹനം 100 മീറ്ററോളം മുന്നോട്ടുപോയി. തുടർന്ന് അഡിഷനൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഗുർദേവ് സിങ്ങാണ് വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്. ഐപിസി 3(2) എപിഡമിക് ഡിസീസ് ആക്ട്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലന്ധർ പൊലീസ് കമ്മിഷനർ ഗുർപ്രീത് സിങ് ഭുല്ലാർ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Jalandhar Youth Drags Cop for 100 metres on Car Bonnet While Trying to Jump Checkpoint