പൊതുമാപ്പ്: ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം ചെലവില്‍ എത്തിക്കാമെന്ന് കുവൈത്ത്

ന്യൂഡൽഹി/ കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വന്തം ചെലവില്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് കുവൈത്ത്. പൊതുമാപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരെ സൗജന്യമായി എത്തിക്കാമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ കുവൈത്ത് സ്ഥാനപതി ജാസിം അല്‍ നജീം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നല്‍കി.

ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന കുവൈത്ത് പൗരന്മാരെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുവൈത്ത് എയർവേയ്‌സ് എയർലൈൻസ് വഴി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ജാസിം അല്‍ നജീം നന്ദിയറിയിച്ചു. 15 അംഗ വൈദ്യസംഘത്തെയും പ്രത്യേക സൈനിക വിമാനത്തിൽ മെ‍ഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും കുവൈത്തിലേക്ക് അയച്ചതിനും സ്ഥാനപതി നന്ദിയറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് യുഎഇ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും എണ്ണ വിലത്തകര്‍ച്ചയും കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രഖ്യാപനം. പ്രവാസികളെ മുന്‍ഗണന ക്രമത്തില്‍ രണ്ടുഘട്ടമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളികളടക്കം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരാണ് കുവൈത്തില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. കുവൈത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരില്‍ പകുതിയിലേറെയും ഇന്ത്യക്കാരാണ്.

English Summary: Kuwait to provide full cooperation to India's mega evacuation plan to bring back its citizens