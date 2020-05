നഗരം വികസിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചേരികളെ മറന്നു; കോവിഡിനു മുന്നിൽ പകച്ച് മുംബൈ

മുംബൈ∙ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകളിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങവെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 11,500 പിന്നിട്ടു. ഇന്നലെ മാത്രം 1,008 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയേറെ കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആയിരത്തിന്റെ വർധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നയിടത്താണ് ഇന്നലെ ഒറ്റദിവസത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തലധികം പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

487 കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണസംഖ്യ ഇന്ന് 500 കടന്നേക്കും. ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഒാരോ ദിവസവും ഇരുപതലേറെപ്പേരാണു മരിക്കുന്നത്. മുംബൈയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 7,800 പിന്നിട്ടു. നഗരത്തിൽ മാത്രം 295 ആണു മരണസംഖ്യ.

രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ നഗരമേഖലകൾ

മുംബൈ, പുണെ, താനെ തുടങ്ങിയ നഗരമേഖലകളിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് കേസുകളും. നാഗ്പുരാണ് മറ്റൊരു രോഗവ്യാപന മേഖല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഹോട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 14 ജില്ലകളാണുള്ളത്.16 ജില്ലകൾ ഒാറഞ്ച് സോണിലും ആറു ജില്ലകൾ ഗ്രീൻ സോണിലും.

മെച്ചപ്പെടേണ്ടത് ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ

രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ വർധിക്കവെ ഐസലേഷൻ, വെന്റിലേറ്റർ സംവിധാനങ്ങളുടെ വലിയ കുറവാണ് മുംബൈ നേരിടുന്ന െവല്ലുവിളി. ഇതു പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണു സർക്കാർ. മുംബൈ നഗരത്തിൽ മൂവായിരം ഐസിയു കിടക്കകൾ വൈകാതെ സജ്ജമാക്കാനാണു ശ്രമം. ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിലെ മൈതാനത്ത് ആയിരം കിടക്കകളുള്ള ഐസലേഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ധാരാവിയിൽ നിന്നുള്ളവര്‍ക്കായാണിത്.

മാർച്ച് 9ന് ആദ്യത്തെ കേസ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മുംബൈ കസ്തൂർബ ആശുപത്രിയിൽ 32 കിടക്കകൾ മാത്രമാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കായി സജ്ജമായിരുന്നത്. ഇത് തയാറെടുപ്പിലെ പാളിച്ച എടുത്തുകാട്ടുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ നടപടികൾ താരതമ്യേന വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

തിരിച്ചുവരാൻ ആരോഗ്യമേഖല

ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും ഇതര ജീവനക്കാർക്കുമടക്കം ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്നു പകച്ചുപോയ ആരോഗ്യമേഖലയെ വീണ്ടും സജീവമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും സർക്കാർ തലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. മലയാളികളടക്കം രോഗബാധിതരായ നഴ്സുമാരിൽ കൂടുതൽ പേരും സുഖം പ്രാപിച്ചത് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുംബൈ നഗരത്തിൽ രോഗഭീതിയെത്തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകളിൽ 75 ശതമാനവും തുറന്നതായി മുംബൈ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചു. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പിനെത്തുടർന്നാണിത്.

ത്രിതല സംവിധാനം

രോഗനില അനുസരിച്ച് മൂന്നായി തിരിച്ചാണ് ചികിത്സാ സംവിധാനം. കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ (കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക്), ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോവിഡ് ഹെൽത്ത് സെന്റർ (അൽപം കൂടി ശ്രദ്ധ വേണ്ടവർക്ക്), ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് (കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടവർക്ക്) എന്നിങ്ങനെയാണിത്. ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അടപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പുനരാരംഭിച്ച് കോവിഡ് ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാർ.

ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ രോഗം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 75 ശതമാനത്തിലേറെപ്പേർക്കും ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെയാണ് രോഗം. ആശങ്കാജനകമാണത്. ലക്ഷണമില്ലാത്തവർ നിശബ്ദ രോഗവാഹകരാകുമ്പോൾ ഒരു സംവിധാനത്തിനും വ്യാപനം തടയാനാകില്ലെന്നത് മറ്റൊരു ഭീഷണി.

ദുരിതങ്ങളുടെ ചേരികൾ

ഒരു വശത്ത് നഗരം വികസിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്ത് ചേരികളുടെ എണ്ണം കൂടിയത് അധികൃതർ കാണാതെ പോയതാണ് കോവിഡിനു മുന്നിലെ മുംബൈയുടെ പകപ്പിന് ഒരു കാരണം. സാമൂഹിക അകലം അസാധ്യമായ നൂറുകണക്കിനു ചേരികളാണു നഗരത്തിലുള്ളത്. ധാരാവിയിൽ അധികൃതർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുമ്പോൾ ഗോവണ്ടി, മാൻഖുർദ് എന്നിവയടക്കം ഇതരചേരികളിൽ സ്ഥിതി മോശമാണ്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡിന്റെ വഴി:

∙ മാർച്ച് 9: ആദ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

∙ ഏപ്രിൽ 8: ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കെ രോഗികൾ 1,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 12: രോഗികള്‍ 2,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 16: രോഗികള്‍ 3,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 19: രോഗികള്‍ 4,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 21: രോഗികള്‍ 5,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 23: രോഗികള്‍ 6,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 25: രോഗികള്‍ 7,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 26: രോഗികള്‍ 8,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 28: രോഗികള്‍ 9,000 കടന്നു

∙ ഏപ്രിൽ 30: രോഗികള്‍ 10,000 കടന്നു

∙ മേയ് 1: രോഗികള്‍ 11,000 കടന്നു

English Summary: Maharashtra records 1,008 new Covid-19 cases in 24 hrs, highest in a single day