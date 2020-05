നിയന്ത്രണരേഖയിൽ പാക്ക് വെടിവയ്പ്: 2 ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ പരുക്കേറ്റ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് രാംപുർ സെക്ടറിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലാണ് പ്രകോപനമില്ലാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയത്.

മൂന്നു സൈനികർക്കും മൂന്നു സാധാരണ പൗരന്മാർക്കും വെടിവയ്പിൽ പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റ രണ്ടു സൈനികർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ മരിക്കുകയായിരുന്നു. പാക്ക് വെടിവയ്പിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായി സൈനിക വക്താവ് കേണൽ രാജേഷ് കാലിയ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: 2 Soldiers Die Of Injuries As Pak Violates Ceasefire In J&K's Baramulla