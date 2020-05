തിരുവനന്തപുരം ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഇന്ന് അഞ്ച് ട്രെയിനുകള്‍. എറണാകുളം– ഭുവനേശ്വര്‍, ആലുവ–പട്ന ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിട്ട് പുറപ്പെടും. തിരുവനന്തപുരം – റാഞ്ചി ട്രെയിന്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിനും തിരൂര്‍ – പട്ന ട്രെയിന്‍ വൈകിട്ട് ആറിനും പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട്–ധന്‍ബാദ് ട്രെയിന്‍ അഞ്ചുമണിക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ഇൗ ട്രെയിനില്‍ 1128 തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകും

തിരുവനന്തപുരം – റാഞ്ചി ട്രെയിനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ തമ്പാനൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. 1200 പേരെയാണ് അയക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനയും ടിക്കറ്റ് തുക ഈടാക്കലും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കുന്നത്. രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ അയക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് റാഞ്ചിയിലേക്ക് 832 രൂപ യാണ് ടിക്കറ്റ് തുക. ഇതു യാത്രക്കാര്‍ നല്‍കണം.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി പുറപ്പെടുന്ന കോഴിക്കോട്–ധന്‍ബാദ് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5ന് യാത്ര തിരിക്കും. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്നതിനായി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 42 ബസുകൾ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട്- 24, വടകര– 6, തൊട്ടിൽ പാലം – 2, താമരശ്ശേരി– 10 എന്നിങ്ങനെയാണ് ബസുകൾ അനുവദിച്ചത്.

English Summary: Five Special Trains for Migrant Labourers from Kerala Today