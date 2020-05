ഭാഗ്യം, സൂര്യന്‍ ‘അസാധാരണമാംവിധം ശാന്തൻ’; സമാന നക്ഷത്രങ്ങളേക്കാൾ നിഷ്ക്രിയൻ

വാഷിങ്ടൻ ∙ നമ്മുടെ സൂര്യന്‍ ‘അസാധാരണമാംവിധം ശാന്തനാണ്’ എന്ന് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തില്‍. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമാന നക്ഷത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സൗരയൂഥത്തിലെ സൂര്യന്‍ നിഷ്‌ക്രിയനായിരിക്കുന്നതും തിളക്കം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഭാഗ്യമാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നാസയുടെ കെപ്ലര്‍ സ്‌പെയ്‌സ് ടെലസ്‌കോപ്പിലൂടെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് 369 സമാന നക്ഷത്രങ്ങളുമായി സൂര്യന്റെ താരതമ്യപഠനം നടത്തിയത്. വൻ താപനിലയുള്ള സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ ചില ഡാര്‍ക് സ്‌പോട്ടുകള്‍ മറയായി ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി.

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിവരവിശകലനത്തില്‍നിന്നു സൂര്യന്‍ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിവര്‍ത്തന സ്വഭാവവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നതു ശുഭകരമാണ്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുളള വ്യതിയാനം ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനില്‍പിനെ അതിഭീകരമായി മാറ്റിമറിക്കുമായിരുന്നു. സൗരയൂഥത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും തടസപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. പ്രകാശഭേദത്തിന്റെയും തിളക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സമാനനക്ഷത്രങ്ങളേക്കാള്‍ തികച്ചും നിഷ്‌ക്രിയനാണു സൂര്യന്‍. കഴിഞ്ഞ 140 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ സമാനനക്ഷത്രങ്ങളില്‍ സൂര്യനേക്കാള്‍ ശക്തമായ സ്വഭാവവ്യതിയാനമാണു വന്നത്. 369 നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ ഭ്രമണ കാലാവധിയുള്ള പലതും സൂര്യനെ അപേക്ഷിച്ച് അസ്ഥിരമായ അവസ്ഥയാണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

അതുവഴി ആ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സജീവവുമാണ്. മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അസ്ഥിര സ്വഭാവം ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ സോളര്‍ സിസ്റ്റം റിസര്‍ച്ചിലെ ഡോ. അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഷാപിറോ പറഞ്ഞു. നാസയുടെ കെപ്ലര്‍ സ്‌പെയ്‌സ് ടെലസ്‌കോപ്പ് ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്താണു താരതമ്യ പഠനത്തിനുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്, അതേ പ്രായം, ഭ്രമണദൈര്‍ഘ്യം എന്നിവയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയാണു പഠന വിധേയമാക്കിയത്. അതേസമയം, സൂര്യനിൽ ഇതു നിഷ്‌ക്രിയ ഘട്ടമായിരിക്കാമെന്നും ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉഗ്രാവസ്ഥയിലേക്കു മാറുമായിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

