മദ്യക്കടകൾ തുറക്കുന്നത് സാഹചര്യം നോക്കി മാത്രം: മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ

കോഴിക്കോട്∙ മദ്യക്കടകൾ തുറക്കുന്നത് സാഹചര്യം നോക്കി മാത്രമെന്ന് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ. തുറക്കാൻ സജ്ജമാണ്. ശുചീകരണത്തിനു രണ്ടു ദിവസം വേണ്ടി വരും. കേന്ദ്രം ഇതു സംബന്ധിച്ച ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ച ചെയ്തു മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നാലോളം ട്രെയിനുകൾ ഇന്ന് യാത്രയാവും. കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എല്ലാ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അവസരം നൽകും. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ട സഹായം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

