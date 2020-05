‘വൺസ് അപ്പോൺ എ വൈറസ്’; യുഎസിനും ട്രംപിനും വിഡിയോ മറുപടിയുമായി ചൈന

പാരിസ് ∙ കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തി തുടർച്ചയായി വിമർശന ശരങ്ങൾ എയ്യുന്ന യുഎസിനും പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനും മറുപടിയുമായി ചൈന. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടും യുഎസ് അവഗണിച്ചെന്നു ചൈന പറയുന്നു. ഫ്രാന്‍സിലെ ചൈനീസ് എംബസി ട്വിറ്ററിലാണു വിമർശനം തൊടുത്തത്. ഒന്നര മിനിറ്റിലേറെയുള്ള ആനിമേഷൻ വിഡിയോ ആണ് യുഎസിനെതിരെ ചൈന ആയുധമാക്കിയത്. ഏപ്രിൽ 30ലെ ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ‌ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി. വിഡിയോ ഇതുവരെ 2 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളാണു കണ്ടത്.

‘വൺസ് അപ്പോൺ എ വൈറസ്’ എന്ന പേരിലുള്ള വിഡിയോയിൽ രണ്ടു കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയാണു യുഎസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മാസ്ക് അണിഞ്ഞ പ്രതിമയാണു ചൈനയുടെ പ്രതിനിധി. ഡിസംബറിൽ അപരിചിതമായ ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഈ പ്രതിമ പറയുന്നു. ‘ശരി, നോക്കാം’ എന്ന മറുപടിയുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ജനുവരി ആയപ്പോൾ ചൈന പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വൈറസിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന്. ‘അതിനെന്താ?’– തൊട്ടു പിന്നാലെ വന്ന യുഎസിന്റെ മറുപടി. ഇത് അപകടകരമാണെന്നു ചൈന. ഇതു വെറും ഫ്ലൂ മാത്രമെന്ന് യുഎസ്. മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ചൈന, വേണ്ടെന്നു മറുപടി.



വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് ചൈനയുടെ നിർദേശം, അതു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് ഉത്തരം. താൽക്കാലിക ആശുപത്രികൾ 10 ദിവസം കൊണ്ടു നിർമിച്ചെന്ന് ചൈന. അതു കോൺസൺട്രേഷൻ ക്യാംപ് ആണെന്നും പ്രകടനപരതയാണെന്നും അമേരിക്ക. ലോക്ഡൗണിനുള്ള സമയമായെന്നു പറയുമ്പോൾ, എത്ര അപരിഷ്കൃതമെന്നു കളിയാക്കൽ. ഫെബ്രുവരിയാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞെന്നായി ചൈന. ആരോഗ്യരംഗത്തു ചൈന എത്ര പിറകിലാണെന്നു വീണ്ടും പരിഹാസം. വൈറസ് ഡോക്ടർമാരെ കൊല്ലുകയാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തനി മൂന്നാം ലോകമെന്ന് ആക്ഷേപം. വൈറസ് വായുവിലൂടെ പരക്കുമെന്ന് ചൈന പറയുമ്പോൾ, ഏപ്രിലോടെ അദ്ഭുതകരമായി അതു പോകും എന്നായിരുന്നു മറുപടി.



ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ കുറഞ്ഞെന്നും മാസ്ക് ധരിച്ചതാണു ഗുണമായതെന്നും മാർച്ചോടെ ചൈനീസ് പ്രതിമ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു നുണ പറഞ്ഞെന്നും എല്ലാം രഹസ്യമാക്കി വച്ചെന്നും യുഎസ് പ്രതിമയുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ. നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഡേറ്റയാണു പുറത്തുവിട്ടത്, ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളാര്? വൈറസ് അപകടകാരിയല്ല. ശരിയാണ്, മൂന്നു മാസത്തോളം ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കാരണമാണ് അത്. അവർക്കുള്ള ധനസഹായം നിർത്തുന്നു എന്നും വിഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗമെത്തുമ്പോൾ യുഎസ് പറയുന്നു. അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ആരോപണ–ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുക കൂടിയാണ് ഈ ചെറു വിഡിയോയിലൂടെ ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



Once Upon a Virus... pic.twitter.com/FY0svfEKc6 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 30, 2020

ചൈനയെ വിടാതെ ട്രംപ്



കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, ലോകത്തെ മികച്ച രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സിഐഎ (സെൻട്രൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണു കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടമെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണു ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം. വൈറസ് എവിടെനിന്നാണു വന്നതെന്ന അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നു യുഎസ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫിസ് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണു ട്രംപിന്റെ തിരുത്ത്.



വൈറസ് മനുഷ്യനിർമിതമോ ജനിതക വ്യതിയാനം വരുത്തിയതോ അല്ലെന്നു യുഎസ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കോവിഡ് അവലോകനത്തിനു ശേഷമുള്ള വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണു ട്രംപ് വീണ്ടും ചൈനയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത്. വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നാണു കൊറോണയുടെ ഉദ്ഭവം എന്ന കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു. ‘ഉണ്ട്, ഉണ്ട്, എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി. എന്നാൽ എന്താണ് തെളിവുകളെന്നു വെളിപ്പെടുത്താൻ തയാറായതുമില്ല.



ഇതിൽ പിന്നീടു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ‘എനിക്കത് പറയാനാവില്ല. അതു പറയാൻ അനുവാദമില്ല’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ‘അവർ (ചൈന) ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിഴവിൽനിന്നു സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരെങ്കിലു ചെയ്തതാണെങ്കിലോ? എന്താണു ചൈനയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കു ഗതാഗതവും ജനസഞ്ചാരവും അനുവദിക്കാത്തത് എന്നെനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അവർ യാത്ര അനുവദിച്ചു. അതു മോശമാണ്. അവരിൽനിന്ന് ഉത്തരം തേടുന്ന കഠിനമായ ചോദ്യം അതാണ്’.– ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



തെളിവ് കണ്ടെത്തിയേ മതിയാകൂ



കൊറോണ വൈറസ് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലബോറട്ടറിയിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നതാണെന്നതിനു തെളിവു കണ്ടെത്താൻ യുഎസ് ചാരസംഘടനയുടെ മേൽ സമ്മർദമുള്ളതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ട്രംപിന്റെ ആരോപണത്തിനും അവകാശവാദത്തിനും പിൻബലം നൽകാവുന്ന തെളിവു കണ്ടെത്താനാണു വൈറ്റ് ഹൗസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും വൈറസിനെ കുറിച്ചു നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നോ എന്നത് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നു പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികളും മരണവുമുണ്ടായ യുഎസിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വിമർശനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ചൈനീസ് വിരോധത്തിനു പിന്നിലുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് എതിരായ തെളിവു കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുന്നിലുള്ളതു മുൻ സിഐഎ ഡയറക്ടറും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ മൈക്ക് പോംപെയോ ആണെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ദേശീയ സുരക്ഷ ഡപ്യൂട്ടി ഉപദേഷ്ടാവ് മാത്യു പൊട്ടിങ്ങറും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു. വിവാദം മുറുകുന്നതിനിടെ, അപൂർവമായ പൊതു പ്രസ്താവനയുമായി ഡയറക്ടർ ഓഫ് നാഷനൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസ് രംഗത്തെത്തി.



ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

യുഎസ് ചാരസംഘടനകളുടെ നിയന്ത്രണം ഈ ഓഫിസിനാണ്. ‘ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും രഹസ്യസന്ദേശങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ച്, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമായ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം അസുഖബാധിത മൃഗങ്ങളുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലാണോ അതോ വുഹാനിലെ ലബോറട്ടറിയിലെ അപകടമാണോ എന്ന് ഇന്റലിജൻസ് സമൂഹം കർക്കശമായി പരിശോധിക്കുകയാണ്’– പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ചൈനയും യുഎസും മത്സരിച്ചു ഗൂഢസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ, യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിൽനിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ കൃത്യമായ പ്രതികരണമാണിത്.



ചൈന മറച്ചുവച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ



സാര്‍സ് കോവ്-2 വൈറസ് മനുഷ്യരില്‍നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുമെന്ന കാര്യം മറച്ചുവച്ച ചൈന, വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ തയാറായില്ലെന്നും 'ഫൈവ് ഐസ്' രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കണ്ടെത്തൽ പുറത്തുവന്നത് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ്. വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ചൈന മറച്ചുവച്ചതായി യുഎസ്, യുകെ, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ന്യൂസിലന്‍ഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ചാരസംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ 'ഫൈവ് ഐസ്' കണ്ടെത്തി. ഇവരുടെ രേഖകള്‍ ചോര്‍ന്നതില്‍നിന്നാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യാന്തര സുതാര്യതയ്ക്കു നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണമായിരുന്നു ചൈനയുടെ നടപടിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



വുഹാനിലെ വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റിനു സമീപത്തുള്ള വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയില്‍നിന്നാണു വൈറസ് പടര്‍ന്നതെന്നതിനു തെളിവു ലഭിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സാറ്റര്‍ഡെ ടെലഗ്രാഫാണ് രേഖകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. വവ്വാലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് അപകടകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളാണു ലാബില്‍ നടക്കുന്നത്. വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ച ചൈന, രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും രഹസ്യമായി നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ലബോറട്ടറി സാംപിളുകള്‍ നശിപ്പിച്ചു, വെറ്റ് മാര്‍ക്കറ്റ് സ്റ്റാളുകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കി, മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ സാംപിള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തടസപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണു ചൈന ചെയ്തതെന്നും രേഖകളിൽ പറയുന്നു.



വുഹാൻ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു വൈറസ് പടരുമെന്ന കാര്യവും ചൈന രഹസ്യമാക്കി. ഡിസംബര്‍ ആദ്യം തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ചു ചൈനയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജനുവരി 20 വരെ മറച്ചുവച്ചു. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ വഴിയും രോഗം പടരാമെന്ന വിവരവും പങ്കുവച്ചില്ല. വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ ശ്രമിച്ച ഡോക്ടര്‍മാരും ഗവേഷകരും അപ്രത്യക്ഷരാകുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഗവേഷകയും ആദ്യ കോവിഡ് രോഗി എന്നു സംശയിക്കുന്നയാളുമായ ഹുവാങ് യാന്‍ ലിങ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ അപ്രത്യക്ഷയായെന്നും ചാര സംഘടനകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



English Summary: 'Once Upon a Virus': China Wanted to Remind Trump of Coronavirus Warnings, Got Trolled Instead